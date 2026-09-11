Confira os velórios e sepultamentos programados para esta sexta-feira (11), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.
GÉRCIO APARECIDO CORREIA – Araçatuba
Idade: 73 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 11/09/2026, às 07h30
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 11/09/2026, às 17h
MELQUÍADES GONÇALVES – Araçatuba
Idade: 81 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 11/09/2026, à 00h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 11/09/2026, às 17h
NEICI PEDROSA PIRES – Birigui
Idade: 89 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu
Data e horário do velório: 11/09/2026, às 06h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Saudades, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 11/09/2026, às 16h
MARIA INES VARONI DOS SANTOS – Birigui
Idade: 64 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu
Data e horário do velório: 11/09/2026, às 06h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 11/09/2026, às 16h
JOÃO DIAS – Birigui
Idade: 68 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor (Sala 5)
Data e horário do velório: 10/09/2026, com início às 19h
Local do sepultamento: Cemitério da Consolação
Horário previsto para o sepultamento: 11/09/2026, às 13h
ALICE SANTOS DE MATTOS – Clementina
Idade: 96 anos
Local do velório: Municipal de Clementina
Data e horário do velório: 10/09/2026, com início às 23h30
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Clementina
Horário previsto para o sepultamento: 11/09/2026, às 10h
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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