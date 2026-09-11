11 de setembro de 2026
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ESTELIONATO

Mulher perde quase R$ 5 mil em golpe da falsa dívida em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Durante a ligação, suposto representante ofereceu duas formas para quitar a dívida: R$ 6.950 no cartão de crédito ou R$ 4.998,32 via Pix
Durante a ligação, suposto representante ofereceu duas formas para quitar a dívida: R$ 6.950 no cartão de crédito ou R$ 4.998,32 via Pix

Uma técnica em enfermagem de 51 anos perdeu quase R$ 5 mil após cair em um golpe envolvendo a cobrança de uma suposta dívida, em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, o caso ocorreu em 17 de agosto e foi registrado na Polícia Civil nesta quinta-feira (10).

Conforme o BO, a mulher recebeu uma ligação de uma pessoa que se apresentou como representante de uma empresa de cobrança. O interlocutor afirmou que ela possuía uma dívida de aproximadamente R$ 21 mil junto à Telefônica, originada em 2012 e vinculada a um imóvel onde havia morado.

Vítima fez Pix

Durante a ligação, o suposto representante ofereceu duas formas para quitar a dívida: R$ 6.950 no cartão de crédito ou R$ 4.998,32 via Pix.

Segundo o relato, diante da pressão e das consequências mencionadas, a vítima fez o Pix usando uma conta do marido. Após a transferência, recebeu a informação de que não havia mais pendências.

No entanto, na quinta-feira, a mulher recebeu novas ligações cobrando outros R$ 21.932 por supostas despesas cartorárias. Os interlocutores também teriam mencionado possíveis medidas judiciais e constrição patrimonial.

Desconfiada, a técnica em enfermagem procurou um cartório de protesto. Lá, descobriu que não havia débitos ou protestos em aberto relacionados às cobranças.

A mulher procurou a Polícia Civil, que registrou o caso como estelionato de autoria desconhecida.

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