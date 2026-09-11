Uma técnica em enfermagem de 51 anos perdeu quase R$ 5 mil após cair em um golpe envolvendo a cobrança de uma suposta dívida, em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, o caso ocorreu em 17 de agosto e foi registrado na Polícia Civil nesta quinta-feira (10).

Conforme o BO, a mulher recebeu uma ligação de uma pessoa que se apresentou como representante de uma empresa de cobrança. O interlocutor afirmou que ela possuía uma dívida de aproximadamente R$ 21 mil junto à Telefônica, originada em 2012 e vinculada a um imóvel onde havia morado.

Vítima fez Pix

Durante a ligação, o suposto representante ofereceu duas formas para quitar a dívida: R$ 6.950 no cartão de crédito ou R$ 4.998,32 via Pix.