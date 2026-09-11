Uma ação do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) terminou com a prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, nesta quinta-feira (10), em Araçatuba. A ocorrência foi registrada no bairro Verde Parque durante uma operação policial.

Segundo as informações divulgadas pela corporação, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação da equipe. Após a abordagem, os policiais realizaram diligências que levaram até um imóvel apontado como "casa bomba", local utilizado para armazenamento e preparação de entorpecentes.

No contexto do crime organizado, uma "casa bomba" é um imóvel utilizado por traficantes como um centro logístico estratégico para armazenar, preparar, embalar e distribuir grandes quantidades de drogas antes que elas sejam enviadas para os pontos de venda final (as biqueiras ou bocas de fumo).