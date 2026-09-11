Uma ação do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) terminou com a prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, nesta quinta-feira (10), em Araçatuba. A ocorrência foi registrada no bairro Verde Parque durante uma operação policial.
Segundo as informações divulgadas pela corporação, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação da equipe. Após a abordagem, os policiais realizaram diligências que levaram até um imóvel apontado como "casa bomba", local utilizado para armazenamento e preparação de entorpecentes.
No contexto do crime organizado, uma "casa bomba" é um imóvel utilizado por traficantes como um centro logístico estratégico para armazenar, preparar, embalar e distribuir grandes quantidades de drogas antes que elas sejam enviadas para os pontos de venda final (as biqueiras ou bocas de fumo).
Durante a averiguação, os agentes localizaram uma quantidade significativa de drogas, além de materiais que, conforme a polícia, seriam utilizados no preparo, separação e acondicionamento dos entorpecentes.
O homem foi preso e encaminhado para as providências de Polícia Judiciária. Até a divulgação inicial da ocorrência, a quantidade exata e a relação completa dos materiais apreendidos ainda estavam sendo contabilizadas pelas equipes responsáveis.
A ocorrência permanece em andamento, e novas informações sobre a apreensão e os procedimentos adotados pelas autoridades devem ser divulgadas posteriormente.
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