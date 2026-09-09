A Polícia Civil de Araçatuba concluiu o inquérito sobre a morte de Robert Ronald Ramos Vieira, ocorrida em 30 de agosto, no Jardim Brasil. Segundo o delegado Marcel Basso, responsável pela investigação, os elementos reunidos não comprovaram a tese de legítima defesa apresentada pelo policial penal investigado.

“A tese da legítima defesa não restou comprovada”, afirmou Basso em entrevista nesta quarta-feira (9). O inquérito foi encaminhado à Justiça nesta terça-feira (8), quando terminou o prazo para conclusão do procedimento com o investigado preso. No mesmo dia, o Ministério Público apresentou denúncia contra o policial penal por homicídio qualificado.

Policial penal manteve versão

Durante o inquérito, a Polícia Civil ouviu três novas testemunhas e interrogou o policial penal na presença dos advogados.