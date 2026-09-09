A Polícia Civil de Araçatuba concluiu o inquérito sobre a morte de Robert Ronald Ramos Vieira, ocorrida em 30 de agosto, no Jardim Brasil. Segundo o delegado Marcel Basso, responsável pela investigação, os elementos reunidos não comprovaram a tese de legítima defesa apresentada pelo policial penal investigado.
“A tese da legítima defesa não restou comprovada”, afirmou Basso em entrevista nesta quarta-feira (9). O inquérito foi encaminhado à Justiça nesta terça-feira (8), quando terminou o prazo para conclusão do procedimento com o investigado preso. No mesmo dia, o Ministério Público apresentou denúncia contra o policial penal por homicídio qualificado.
Policial penal manteve versão
Durante o inquérito, a Polícia Civil ouviu três novas testemunhas e interrogou o policial penal na presença dos advogados.
Segundo Basso, o investigado manteve a versão de que acreditava que Robert estivesse armado. Ele declarou que, durante a abordagem, a vítima não teria obedecido às ordens e teria levado a mão em direção a um objeto que carregava na cintura.
Conforme o relato do policial penal, ele efetuou dois disparos. Robert caiu e, ainda segundo a versão apresentada pelo investigado, teria feito novo movimento em direção ao objeto, momento em que ocorreu o terceiro disparo. O policial afirmou que somente depois constatou que o objeto era um simulacro de arma de fogo.
Laudos ainda estão pendentes
Apesar da conclusão do inquérito, laudos do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML) e outras diligências permanecem pendentes. Os resultados serão posteriormente encaminhados à Justiça.
A Polícia Civil também apura em que circunstâncias o policial penal estava no estabelecimento onde ocorreu o caso. Segundo Basso, testemunhas inicialmente apontaram o investigado como cliente assíduo do local. Durante o interrogatório, porém, o próprio policial afirmou que estava trabalhando como segurança.
O policial penal permanece preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Caiuá.
Defesa sustenta legítima defesa
A defesa afirma que o policial penal agiu em legítima defesa e para proteger a própria vida e a de terceiros. Segundo o advogado Alexandre Taveira, o agente havia recebido a informação de que um homem retirara uma arma de um veículo e colocado o objeto na cintura.
Durante a abordagem, conforme a versão da defesa, Robert teria resistido às ordens e levado a mão em direção ao objeto. O policial teria acreditado que se tratava de uma arma verdadeira e somente após os disparos constatado que era um simulacro. A defesa também afirma que depoimentos de testemunhas corroboram a versão apresentada pelo investigado.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.