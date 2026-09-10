O Tribunal do Júri de Araçatuba condenou Paulo Henrique Souza Costa a 22 anos de prisão, em regime inicial fechado, pelo homicídio qualificado de Rodrigo Aparecido Simão de Sousa e pelo furto qualificado do celular da vítima. O julgamento ocorreu nesta quinta-feira (10).

Os jurados reconheceram, por maioria, que Paulo Henrique foi o autor dos dois crimes e rejeitaram a absolvição. Além disso, reconheceram as qualificadoras apresentadas na acusação.

O juiz Carlos Gustavo de Souza Miranda fixou 18 anos de reclusão pelo homicídio e quatro anos de reclusão pelo furto, além de 20 dias-multa. Como os crimes ocorreram em concurso material, a Justiça somou as penas e chegou aos 22 anos de prisão.