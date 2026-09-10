10 de setembro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Araçatuba entra em alerta para tempestades entre sexta e sábado

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Defesa Civil Estadual
O período de maior atenção será entre a tarde e a noite de sexta-feira e a madrugada e manhã de sábado
O período de maior atenção será entre a tarde e a noite de sexta-feira e a madrugada e manhã de sábado

A região de Araçatuba está em alerta para tempestades entre sexta-feira (11) e sábado (12). Segundo a Defesa Civil do Estado, há previsão de chuva forte, raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo.

No mapa divulgado pelo órgão, Araçatuba aparece no nível laranja, classificado como “alerta”. Um ciclone extratropical deve se formar no Sul do País e influenciar o tempo em todo o Estado de São Paulo.

O período de maior atenção será entre a tarde e a noite de sexta-feira e a madrugada e manhã de sábado.

Estado monta Gabinete de Crise

Diante da previsão, a Defesa Civil instalará um Gabinete de Crise a partir das 14h de sexta-feira. A estrutura funcionará até a tarde de sábado para acompanhar as condições meteorológicas e agilizar a resposta a possíveis ocorrências.

Além disso, o Estado colocou equipes em prontidão e reforçou estruturas de apoio.

Orientações à população

Durante as tempestades, a Defesa Civil recomenda procurar abrigo seguro e evitar áreas abertas, árvores, postes e estruturas metálicas.

A população também deve evitar áreas alagadas e acompanhar os alertas oficiais. Em caso de granizo, a orientação é permanecer em local coberto e longe das janelas.

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