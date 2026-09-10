Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quinta-feira (10), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.
ALEXANDRE ANDRIOLI SILVA – Araçatuba
Idade: 56 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 09/09/2026, às 17h
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 10/09/2026, às 9h.
MARIA FERREIRA NETTO – Araçatuba
Idade: 81 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 09/09/2026, às 14h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 10/09/2026, às 9h.
JUSTINO ALMEIDA MACHADO – Araçatuba
Idade: 56 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 09/09/2026, às 20h30
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 10/09/2026, às 10h.
APARECIDA PERAMO MORENO – Araçatuba
Idade: não informada
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 10/09/2026, às 7h30
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 10/09/2026, às 17h.
MARIA APARECIDA BONIFACIO – Birigui
Idade: 66 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu
Data e horário do velório: 10/09/2026, às 6h30
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação
Horário previsto para o sepultamento: 10/09/2026, às 14h.
MARIA APARECIDA DE SOUZA – Coroados
Idade: 70 anos
Local do velório: Velório Municipal de Coroados
Data e horário do velório: 10/09/2026, às 0h30
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Coroados
Horário previsto para o sepultamento: 10/09/2026, às 17h.
NEUZA MARTINS – Juritis
Idade: 65 anos
Local do velório: Velório Municipal de Juritis
Data e horário do velório: 10/09/2026, às 6h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Juritis
Horário previsto para o sepultamento: 10/09/2026, às 17h.
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.