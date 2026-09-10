Uma sucuri de grande porte foi encontrada na tarde desta quarta-feira (9) em uma área urbanizada próxima à Rodovia Senador Teotônio Vilela, em Araçatuba.

O animal foi flagrado por um motorista que passava pelo trecho.

De acordo com a Polícia Ambiental, o ponto onde o réptil apareceu fica próximo a uma área rural que passou a receber moradores recentemente. A presença de vegetação e de áreas de mata nas proximidades favorece a ocorrência desse tipo de animal.