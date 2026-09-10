Uma sucuri de grande porte foi encontrada na tarde desta quarta-feira (9) em uma área urbanizada próxima à Rodovia Senador Teotônio Vilela, em Araçatuba.
O animal foi flagrado por um motorista que passava pelo trecho.
De acordo com a Polícia Ambiental, o ponto onde o réptil apareceu fica próximo a uma área rural que passou a receber moradores recentemente. A presença de vegetação e de áreas de mata nas proximidades favorece a ocorrência desse tipo de animal.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate.
A orientação dos órgãos ambientais é que a população não tente capturar ou se aproximar de animais silvestres. Em situações como essa, o recomendado é manter distância e acionar equipes especializadas.
Não é o primeiro registro de uma sucuri de grande porte na região. Na semana passada, em Buritama, uma cobra de aproximadamente cinco metros foi encontrada no quintal de uma residência no bairro Barcelona na última semana. O animal estava em um pé de pitaya e, segundo a suspeita dos brigadistas, teria chegado ao bairro após sair de uma lagoa existente nas proximidades.
Na ocasião, a equipe utilizou um cambão para retirar o réptil com segurança. Depois do resgate, a sucuri foi levada para uma área próxima ao Rio Tietê e devolvida à natureza.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.