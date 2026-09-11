Uma denúncia de agressão contra duas crianças, de 8 e 10 anos, mobilizou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar nesta quinta-feira (10), em Coroados.
A ocorrência teve início após o Conselho Tutelar receber informações de que a criança de 8 anos estaria sendo agredida. A equipe acionou a Polícia Militar e foi até o endereço indicado.
No local, as conselheiras encontraram a criança com marcas pelo corpo. Ela foi levada para atendimento médico na unidade de saúde do município, onde foram constatados hematomas em diferentes partes do corpo. A outra criança, de 10 anos, estava na escola e também foi localizada e acolhida pelo Conselho Tutelar.
Mãe relata ter usado cinta
A mãe das crianças foi localizada e, segundo o registro da ocorrência, relatou que o episódio aconteceu após perceber o desaparecimento de parte de uma quantia em dinheiro guardada na residência.
Ela afirmou que questionou os filhos e que, inicialmente, ambos negaram ter pegado o dinheiro. Segundo seu relato, ao descobrir que as crianças haviam retirado a quantia, ficou nervosa e usou uma cinta para agredi-las, alegando que pretendia corrigi-las.
A mulher também relatou que, após o episódio, as crianças tomaram banho, jantaram e dormiram. O caso foi registrado e deverá ser apurado pelas autoridades competentes.
Como medida de proteção, as duas crianças foram retiradas da residência e ficaram sob os cuidados de uma familiar, que assumiu a responsabilidade por elas mediante termo formalizado pelo Conselho Tutelar.
Denúncias de violência contra crianças e adolescentes podem ser feitas ao Conselho Tutelar, pelo Disque 100 ou, em situações de emergência, pelo telefone 190.
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