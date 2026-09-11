Uma denúncia de agressão contra duas crianças, de 8 e 10 anos, mobilizou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar nesta quinta-feira (10), em Coroados.

A ocorrência teve início após o Conselho Tutelar receber informações de que a criança de 8 anos estaria sendo agredida. A equipe acionou a Polícia Militar e foi até o endereço indicado.

No local, as conselheiras encontraram a criança com marcas pelo corpo. Ela foi levada para atendimento médico na unidade de saúde do município, onde foram constatados hematomas em diferentes partes do corpo. A outra criança, de 10 anos, estava na escola e também foi localizada e acolhida pelo Conselho Tutelar.

Mãe relata ter usado cinta