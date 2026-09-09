Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quarta-feira (9), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.
THAIS AVELINO – Araçatuba
Idade: 47 anos
Local do velório: Capela do Cemitério Jardim da Luz
Data e horário do velório: 08/09/2026, às 19h30
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 09/09/2026, às 11h.
IRENE NUNES DIAS – Araçatuba
Idade: 71 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 08/09/2026, às 17h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 09/09/2026, às 14h.
VERA CATARINA GASPAR – Araçatuba
Idade: 76 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 08/09/2026, às 17h
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 09/09/2026, às 14h.
NERY BERNARDI JUNIOR – Araçatuba e Guararapes
Idade: 62 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 09/09/2026, às 5h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Guararapes
Horário previsto para o sepultamento: 09/09/2026, às 15h.
GILBERTO MONEZI – Araçatuba
Idade: 84 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 09/09/2026, às 7h30
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: a definir.
LAURIANO FERNANDES – Birigui
Idade: 68 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 08/09/2026, às 13h
Local do sepultamento: Cemitério da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 09/09/2026, às 9h.
LUIZ NUNES BEZERRA – Piacatu
Idade: 62 anos
Local do velório: Velório Municipal de Piacatu
Data e horário do velório: 08/09/2026, horário não informado
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Piacatu
Horário previsto para o sepultamento: 09/09/2026, às 13h.
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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