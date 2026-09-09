Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quarta-feira (9), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.

THAIS AVELINO – Araçatuba

Idade: 47 anos

Local do velório: Capela do Cemitério Jardim da Luz

Data e horário do velório: 08/09/2026, às 19h30

Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz

Horário previsto para o sepultamento: 09/09/2026, às 11h.