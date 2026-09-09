09 de setembro de 2026
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ALERTA NA REGIÃO

Defesa Civil alerta para chuva forte e temporais em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Agência Brasil
Previsão entre quarta e quinta inclui raios, vento forte e chance de granizo
Previsão entre quarta e quinta inclui raios, vento forte e chance de granizo

Araçatuba está entre as regiões do interior de São Paulo que devem ter atenção redobrada para a mudança no tempo entre esta quarta-feira (9) e quinta-feira (10). A Defesa Civil do Estado prevê períodos de chuva de moderada a forte intensidade, além de possibilidade de raios, ventos e granizo em pontos isolados.

Para Araçatuba, a estimativa indica acumulados entre 20 e 40 milímetros durante o período de instabilidade. As rajadas de vento devem ficar abaixo dos 40 km/h, segundo o alerta estadual.

A formação de áreas de instabilidade deve atingir diferentes pontos do estado. Na região de São José do Rio Preto, por exemplo, a previsão é de volumes maiores, podendo chegar a 70 milímetros, com ventos entre 40 km/h e 65 km/h.

Embora a chuva possa trazer alívio para o tempo seco, a combinação de precipitação intensa e rajadas aumenta o risco de ocorrências pontuais, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos.

Cuidados durante os temporais

A Defesa Civil orienta que a população evite atravessar ruas alagadas e não tente passar de carro por locais onde houver grande acúmulo de água.

Durante rajadas de vento, a recomendação é permanecer distante de árvores, postes, estruturas metálicas e fiação elétrica.

Motoristas também devem diminuir a velocidade e aumentar a distância em relação aos demais veículos, principalmente durante os períodos de chuva mais intensa.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A previsão indica que as instabilidades devem perder força gradualmente ao longo do fim de semana em boa parte do estado.

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