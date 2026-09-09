Araçatuba está entre as regiões do interior de São Paulo que devem ter atenção redobrada para a mudança no tempo entre esta quarta-feira (9) e quinta-feira (10). A Defesa Civil do Estado prevê períodos de chuva de moderada a forte intensidade, além de possibilidade de raios, ventos e granizo em pontos isolados.

Para Araçatuba, a estimativa indica acumulados entre 20 e 40 milímetros durante o período de instabilidade. As rajadas de vento devem ficar abaixo dos 40 km/h, segundo o alerta estadual.

A formação de áreas de instabilidade deve atingir diferentes pontos do estado. Na região de São José do Rio Preto, por exemplo, a previsão é de volumes maiores, podendo chegar a 70 milímetros, com ventos entre 40 km/h e 65 km/h.