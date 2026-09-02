A Biblioteca Municipal Dr. Nilo Peçanha, em Birigui, foi entregue na última sexta-feira (28) após passar por obras de revitalização e modernização.

A entrega contou com a presença da secretária estadual da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

A intervenção faz parte do projeto Biblioteca Viva, desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.