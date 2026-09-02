02 de setembro de 2026
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CULTURA

Biblioteca Municipal de Birigui é entregue após revitalização

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Espaço passou por obras do projeto Biblioteca Viva, com recursos viabilizados pela Lei Aldir Blanc; intervenção não teve custos para o município
Espaço passou por obras do projeto Biblioteca Viva, com recursos viabilizados pela Lei Aldir Blanc; intervenção não teve custos para o município

A Biblioteca Municipal Dr. Nilo Peçanha, em Birigui, foi entregue na última sexta-feira (28) após passar por obras de revitalização e modernização.

A entrega contou com a presença da secretária estadual da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

A intervenção faz parte do projeto Biblioteca Viva, desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Localizada na Casa de Cultura Cristina Calixto, na região central de Birigui, a biblioteca divide o prédio com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Recursos foram viabilizados pela Lei Aldir Blanc

Segundo as informações divulgadas sobre o projeto, os recursos utilizados na revitalização foram viabilizados por meio da Lei Aldir Blanc, dentro dos programas ProAC e Fomento CultSP.

A Prefeitura informou que a intervenção não teve custos para os cofres municipais.

A execução do projeto ficou sob responsabilidade do Instituto Ethos Cultural, com apoio da administração municipal.

As mudanças tiveram como objetivo modernizar a estrutura e ampliar as possibilidades de utilização da biblioteca pela população.

Projeto chegou a Birigui por meio de edital

Durante a entrega, Marília Marton destacou a parceria entre o Governo do Estado, o município e as instituições envolvidas na revitalização.

Segundo as informações divulgadas, a participação de Birigui no projeto ocorreu após a inscrição do município no edital pelo diretor-geral da Flibi (Festival Literário de Birigui), Paulo Bernardes.

Também participaram da recepção à secretária estadual representantes da administração municipal, entre eles a secretária-adjunta de Cultura e Turismo, Andréa Soares da Costa.

A Biblioteca Municipal Dr. Nilo Peçanha funciona na Casa de Cultura Cristina Calixto, na região central da cidade.

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