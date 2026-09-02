O comércio de Araçatuba terá horário especial durante o feriado prolongado de 7 de Setembro, conforme o calendário divulgado pelo sindicato que representa o setor na cidade.

No sábado (5), as lojas poderão funcionar das 9h às 16h. Já na segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil, o comércio terá autorização para abrir das 9h às 15h.

A abertura, no entanto, está condicionada às regras previstas no acordo coletivo de trabalho de cada estabelecimento com seus funcionários. Por isso, consumidores devem verificar previamente o horário adotado pela loja que pretendem visitar.

E em Birigui?