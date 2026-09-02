O comércio de Araçatuba terá horário especial durante o feriado prolongado de 7 de Setembro, conforme o calendário divulgado pelo sindicato que representa o setor na cidade.
No sábado (5), as lojas poderão funcionar das 9h às 16h. Já na segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil, o comércio terá autorização para abrir das 9h às 15h.
A abertura, no entanto, está condicionada às regras previstas no acordo coletivo de trabalho de cada estabelecimento com seus funcionários. Por isso, consumidores devem verificar previamente o horário adotado pela loja que pretendem visitar.
E em Birigui?
Em Birigui, o calendário da Associação Comercial e Industrial de Birigui prevê funcionamento normal do comércio no sábado (5), com atendimento até as 14h.
Na segunda-feira (7), feriado nacional, as lojas permanecerão fechadas.
Bancos
As agências bancárias também terão alteração no funcionamento por causa do feriado nacional.
Na segunda-feira (7), os bancos não terão atendimento presencial. Os clientes, porém, poderão continuar utilizando serviços digitais, como internet banking e aplicativos, além dos caixas eletrônicos, que seguem disponíveis conforme o funcionamento de cada terminal.
Pagamentos, transferências e outras operações podem ser realizados pelos canais eletrônicos, mas operações que dependem de atendimento presencial deverão ser feitas em outro dia útil.
O que é o 7 de Setembro?
O 7 de Setembro marca a Independência do Brasil. A data faz referência a 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro declarou a separação do Brasil de Portugal às margens do rio Ipiranga, em São Paulo.
A data se tornou um dos principais feriados nacionais do país e costuma ser marcada por desfiles cívicos e cerimônias em diferentes cidades brasileiras.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.