Natália Cristina da Cruz Miranda, de 21 anos, morreu nesta terça-feira (1º), após permanecer mais de três meses internada na Santa Casa de Araçatuba. Ela havia sido baleada na cabeça durante um ataque a tiros ocorrido em maio, na praça Allan Kardec, no bairro São Sebastião.

O pai da jovem, Alexandro Miranda, questiona procedimentos adotados durante a internação e registrou ocorrência na Polícia Civil. A Santa Casa afirma que Natália sofreu uma lesão cerebral de extrema gravidade e que foram adotadas todas as medidas e tratamentos adequados ao quadro apresentado.

Diante das alegações da família, a Polícia Civil requisitou exame necroscópico ao Instituto Médico Legal (IML) para auxiliar no esclarecimento das circunstâncias da morte.