A Justiça de Araçatuba decretou, nesta segunda-feira (31), a prisão preventiva do policial penal de 39 anos acusado de matar a tiros Robert Ronald Ramos Vieira, de 29 anos.

A decisão foi tomada durante audiência de custódia. O crime aconteceu na noite de domingo (30), e o agente foi detido após a ocorrência ser analisada pela Polícia Civil.

Segundo o delegado responsável pelo registro da ocorrência, as gravações indicam que a vítima não teria apresentado reação no momento em que foi abordada pelo policial.