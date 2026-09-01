A Justiça de Araçatuba decretou, nesta segunda-feira (31), a prisão preventiva do policial penal de 39 anos acusado de matar a tiros Robert Ronald Ramos Vieira, de 29 anos.
A decisão foi tomada durante audiência de custódia. O crime aconteceu na noite de domingo (30), e o agente foi detido após a ocorrência ser analisada pela Polícia Civil.
Segundo o delegado responsável pelo registro da ocorrência, as gravações indicam que a vítima não teria apresentado reação no momento em que foi abordada pelo policial.
Diante dos elementos reunidos inicialmente, o delegado determinou a prisão em flagrante do agente. Posteriormente, durante a audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Entenda o caso
Robert Ronald Ramos Vieira, de 29 anos, morreu após ser baleado na noite de domingo (30), nas proximidades de uma lanchonete na Avenida Waldemar Alves, no bairro São Vicente, em Araçatuba.
Segundo as informações iniciais, uma confusão teria ocorrido dentro do estabelecimento pouco antes dos disparos. As circunstâncias que deram início ao desentendimento ainda são investigadas.
Conforme os primeiros relatos, Robert teria ido até um veículo e retornado ao local com uma pistola na cintura. Na sequência, um policial penal, que estava de folga, efetuou três disparos contra ele.
Robert foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado à Santa Casa de Araçatuba, mas morreu após dar entrada na unidade.
O policial penal foi detido e a ocorrência inicialmente resultou em prisão em flagrante. Imagens de câmeras de monitoramento foram analisadas pela Polícia Civil e, segundo o delegado responsável pelo caso, indicariam que Robert não teria reagido no momento da abordagem.
Durante audiência de custódia realizada na segunda-feira (31), a Justiça decretou a prisão preventiva do policial penal.
A investigação deverá esclarecer a dinâmica do confronto, a motivação da discussão e as circunstâncias que antecederam os disparos.
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