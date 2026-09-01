O corpo de um adolescente trans, de 17 anos, foi encontrado em um canavial atingido por um incêndio na manhã de domingo (30), em Penápolis. O caso aconteceu na Estrada José Vigilato de Castilho. Depois que o incêndio foi controlado, foi identificado como Luan e com nome de batismo de Raissa de Almeida Gil.
De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário da plantação foi avisado por um vizinho de que havia fogo na área. Ele foi até o local acompanhado de um funcionário e utilizou um caminhão-pipa para controlar as chamas.
Após o incêndio ser contido, o corpo do adolescente foi localizado no meio da plantação.
A perícia identificou sinais de asfixia e lesões na região do pescoço, além de ferimentos no rosto e presença de sangue. A investigação também considera a possibilidade de que o corpo tenha sido arrastado até o local onde foi encontrado.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Araçatuba para exames. Até a última atualização da ocorrência, nenhum suspeito havia sido identificado. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.