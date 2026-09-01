01 de setembro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
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JOVEM DE 17 ANOS

Corpo achado em canavial em Penápolis é identificado

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Jovem de 17 anos tinha sinais de asfixia e ferimentos no rosto, segundo a polícia
Jovem de 17 anos tinha sinais de asfixia e ferimentos no rosto, segundo a polícia

O corpo de um adolescente trans, de 17 anos, foi encontrado em um canavial atingido por um incêndio na manhã de domingo (30), em Penápolis. O caso aconteceu na Estrada José Vigilato de Castilho. Depois que o incêndio foi controlado, foi identificado como Luan e com nome de batismo de Raissa de Almeida Gil.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário da plantação foi avisado por um vizinho de que havia fogo na área. Ele foi até o local acompanhado de um funcionário e utilizou um caminhão-pipa para controlar as chamas.

Após o incêndio ser contido, o corpo do adolescente foi localizado no meio da plantação.

A perícia identificou sinais de asfixia e lesões na região do pescoço, além de ferimentos no rosto e presença de sangue. A investigação também considera a possibilidade de que o corpo tenha sido arrastado até o local onde foi encontrado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Araçatuba para exames. Até a última atualização da ocorrência, nenhum suspeito havia sido identificado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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