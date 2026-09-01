Confira os falecimentos e sepultamentos programados para esta terça-feira (1º), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.
ROBERT RONALD RAMOS VIEIRA – Araçatuba
Idade: 29 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Preste Maia
Data e horário do velório: 31/08/2026, às 19h30
Local do sepultamento: Cemitério Saudade, em Araçatuba
Horário previsto para o sepultamento: 01/09/2026, a definir
DIVINO MARCOS – Araçatuba
Idade: 48 anos
Local do velório: Capela Municipal de Araçatuba
Data e horário do velório: 31/08/2026, às 17h19
Local do sepultamento: Cemitério Recanto da Paz, em Araçatuba
Horário previsto para o sepultamento: 01/09/2026, às 10h
DRAUZIO ANTONIO LIMA – Araçatuba
Idade: 70 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Preste Maia
Data e horário do velório: 31/08/2026, às 4h
Local do sepultamento: Cemitério Saudade, em Araçatuba
Horário previsto para o sepultamento: 01/09/2026, às 16h30
ABEL SECCATO – Birigui
Idade: 87 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 31/08/2026, às 16h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 01/09/2026, às 10h
JOÃO DALPA – Birigui
Idade: 79 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 31/08/2026, às 14h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 01/09/2026, às 14h
GILSON LUIZ LACERDA – Piacatu
Idade: 45 anos
Local do velório: Velório Municipal, em Piacatu
Data e horário do velório: 31/08/2026, às 23h30
Local do sepultamento: Cemitério Municipal, em Piacatu
Horário previsto para o sepultamento: 01/09/2026, às 17h
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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