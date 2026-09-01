Confira os falecimentos e sepultamentos programados para esta terça-feira (1º), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.

ROBERT RONALD RAMOS VIEIRA – Araçatuba

Idade: 29 anos

Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Preste Maia

Data e horário do velório: 31/08/2026, às 19h30

Local do sepultamento: Cemitério Saudade, em Araçatuba

Horário previsto para o sepultamento: 01/09/2026, a definir