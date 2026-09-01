O Deinter-10 (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior) recebeu 36 novos delegados nesta terça-feira (1º), em Araçatuba. Do total, 26 representam aumento efetivo do quadro e dez ocuparão vagas deixadas por profissionais que saíram do departamento.
Segundo o diretor do Deinter-10, delegado Mauro Gabriel, a chegada dos novos profissionais representa crescimento de quase 50% no número de delegados em atuação na região.
Os profissionais concluíram recentemente o curso de formação na Academia de Polícia, na capital paulista, e foram apresentados pela manhã na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba.
“É um dia memorável para a Polícia Civil de Araçatuba”, afirmou Mauro Gabriel. Segundo ele, o aumento do efetivo é histórico para a instituição na região.
O Deinter-10 é responsável por 43 municípios, que somam aproximadamente 800 mil habitantes em uma área de cerca de 17 mil quilômetros quadrados.
Reforço chega a 21 cidades
Os novos delegados serão distribuídos por 21 municípios: Andradina, Castilho, Ilha Solteira, Lavínia, Mirandópolis, Pereira Barreto, Araçatuba, Auriflama, Avanhandava, Barbosa, Bilac, Birigui, Buritama, Clementina, General Salgado, Guararapes, Penápolis, Santo Antônio do Aracanguá, Valparaíso, Guzolândia e Santópolis do Aguapeí.
Algumas cidades receberão mais de um profissional, destinados a diferentes unidades policiais.
Segundo Mauro Gabriel, antes da ampliação do quadro havia delegados responsáveis simultaneamente por duas ou três unidades e que também precisavam integrar escalas de plantão.
“Isso obviamente comprometia a qualidade de vida e, até, de uma certa maneira, o compromisso profissional”, afirmou.
Com o reforço, segundo o diretor, será possível reorganizar as equipes de plantão e aumentar a presença de delegados em municípios considerados estratégicos pela Polícia Civil.
“Estamos compondo equipes para os plantões policiais e também reforçando a presença de delegados de polícia em cidades que nós reputamos de importância estratégica”, disse.
A ampliação do efetivo também permitirá que as Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) de Birigui e Penápolis passem a funcionar 24 horas, conforme anunciado pelo Deinter-10 nesta terça-feira.
Departamento atende 43 municípios
A área do Deinter-10 é dividida entre as seccionais de Araçatuba e Andradina, além da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) e outras unidades.
A Seccional de Araçatuba responde por 31 municípios, com aproximadamente 600 mil habitantes e 42 unidades policiais. A de Andradina abrange 12 municípios, cerca de 200 mil habitantes e 19 unidades.
Durante a apresentação, o departamento também destacou características da criminalidade enfrentada na região, como tráfico de drogas e armas e atuação do crime organizado.
A proximidade com Mato Grosso do Sul coloca parte da região em uma área utilizada como corredor para crimes interestaduais e que é chamada pela Polícia Civil de “rota caipira”.
Roubos caem 30,5%
A chegada dos delegados ocorre em um período de redução de alguns indicadores criminais na região.
Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública, os roubos caíram 30,5% entre janeiro e julho, passando de 141 ocorrências no mesmo período de 2025 para 98 neste ano. De acordo com a SSP, é o menor número para o período desde o início da série histórica, em 2001.
Os furtos de veículos recuaram 30,1%, de 209 para 146 registros.
Já os homicídios passaram de 36 entre janeiro e julho de 2025 para 34 no mesmo período deste ano, redução de 5,5%. Em julho, foi registrado um homicídio na região, ante oito no mesmo mês do ano passado.
Mauro Gabriel atribuiu os resultados à atuação conjunta das forças de segurança.
“Isso mostra que o trabalho desenvolvido não só pela Polícia Civil, mas por todas as forças de segurança está sendo bem desenvolvido”, afirmou.
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