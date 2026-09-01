O Deinter-10 (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior) recebeu 36 novos delegados nesta terça-feira (1º), em Araçatuba. Do total, 26 representam aumento efetivo do quadro e dez ocuparão vagas deixadas por profissionais que saíram do departamento.

Segundo o diretor do Deinter-10, delegado Mauro Gabriel, a chegada dos novos profissionais representa crescimento de quase 50% no número de delegados em atuação na região.

Os profissionais concluíram recentemente o curso de formação na Academia de Polícia, na capital paulista, e foram apresentados pela manhã na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba.