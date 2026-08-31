Um policial penal de 39 anos foi preso em flagrante por homicídio após matar Robert Ronald Ramos Vieira, na noite deste domingo (30), em Araçatuba. O caso ocorreu nas proximidades do Fuzué Bar, no bairro Jardim Brasil, e será investigado pela Polícia Civil.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por volta das 20h para atender a uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo em via pública. Ao chegarem ao local, encontraram equipes do Samu prestando atendimento a Robert, que havia sido atingido pelos tiros e posteriormente encaminhado à Santa Casa.
A morte da vítima foi confirmada posteriormente pela unidade hospitalar.
Discussão antecedeu os disparos
Segundo as informações registradas no boletim, uma discussão envolvendo um casal e amigos teria ocorrido momentos antes do crime. Robert, conforme relatos colhidos inicialmente pela polícia, não estaria participando diretamente do desentendimento.
A esposa da vítima relatou que ambos teriam ido ao local para tentar intervir e encerrar a discussão. Após o início da confusão, Robert teria retornado ao veículo onde estava e, posteriormente, retirado um objeto com aparência de arma de fogo.
Ainda conforme o registro policial, o policial penal teria percebido um volume na cintura de Robert e decidido abordá-lo. Durante a aproximação, a vítima teria levado as mãos em direção à cintura, momento em que o agente efetuou três disparos.
Robert foi atingido e permaneceu no local até a chegada do socorro médico.
Objeto era um simulacro
Durante os trabalhos policiais, foi constatado que o objeto portado por Robert, inicialmente identificado como uma possível arma de fogo, era, na verdade, um simulacro de pistola.
A arma utilizada pelo policial penal também foi apreendida. Segundo o boletim, trata-se de uma pistola calibre 9 milímetros, de propriedade do agente e regularmente registrada.
Imagens serão analisadas
O boletim de ocorrência aponta ainda que imagens relacionadas ao caso foram verificadas preliminarmente. Conforme o despacho da autoridade policial, os registros mostram o momento dos disparos, mas não demonstrariam, inicialmente, uma situação de perigo atual ou iminente que justificasse a ação em relação ao servidor público ou a terceiros.
Diante da morte de Robert, o policial penal foi autuado em flagrante por homicídio simples, previsto no artigo 121 do Código Penal.
Por se tratar de crime cuja pena não permite arbitramento de fiança pela autoridade policial, foi determinada a formalização do auto de prisão em flagrante.
Perícias foram solicitadas
A Polícia Civil solicitou perícia no local da ocorrência, exame na arma utilizada e exames relacionados ao caso para esclarecer completamente a dinâmica dos fatos.
O policial penal permaneceu no local após os disparos e teria acionado o telefone de emergência 190.
As circunstâncias da abordagem, a sequência dos acontecimentos e a responsabilidade criminal pela morte de Robert Ronald Ramos Vieira continuam sob investigação da Polícia Civil.
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