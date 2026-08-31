Um policial penal de 39 anos foi preso em flagrante por homicídio após matar Robert Ronald Ramos Vieira, na noite deste domingo (30), em Araçatuba. O caso ocorreu nas proximidades do Fuzué Bar, no bairro Jardim Brasil, e será investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por volta das 20h para atender a uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo em via pública. Ao chegarem ao local, encontraram equipes do Samu prestando atendimento a Robert, que havia sido atingido pelos tiros e posteriormente encaminhado à Santa Casa.

A morte da vítima foi confirmada posteriormente pela unidade hospitalar.

Discussão antecedeu os disparos