Uma frente fria vai mudar o tempo em Araçatuba a partir desta terça-feira (1º). Segundo a Defesa Civil, há previsão de chuva e queda nas temperaturas, após os termômetros chegarem a 38°C nesta segunda-feira (31).
Nesta terça, a temperatura deve variar entre 19°C e 28°C em Araçatuba. Além disso, há previsão de chuva com o avanço da frente fria pelo Estado de São Paulo.
A mudança será ainda mais perceptível na quarta-feira (2). Embora não haja previsão de chuva, os termômetros devem marcar máxima de 27°C e mínima de 15°C.
Temperaturas voltam a subir na quinta-feira
Na quinta-feira (3), o tempo começa a esquentar novamente. A previsão indica máxima de 29°C e mínima de 13°C.
Já na sexta-feira (4), a elevação das temperaturas ganha força. A máxima prevista chega a 34°C, enquanto a mínima fica em 17°C.
Dessa forma, Araçatuba deve passar de uma máxima de 38°C nesta segunda para temperaturas mais amenas nos próximos dias, antes de uma nova elevação no fim da semana.
Defesa Civil alerta para temporais
A Defesa Civil do Estado alerta que a frente fria avança pelo território paulista entre esta segunda e terça-feira. Durante a passagem do sistema, podem ocorrer chuva forte, descargas elétricas, granizo e rajadas de vento acima de 75 km/h em algumas regiões.
Embora o alerta destaque áreas do Estado com maior potencial para ventos intensos, a Defesa Civil também prevê rajadas expressivas nas demais regiões, associadas à passagem da frente fria e à formação de tempestades.
Os ventos fortes podem causar queda de árvores, destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia e danos em estruturas vulneráveis. Por isso, durante as rajadas, a orientação é permanecer em local seguro e manter distância de árvores, postes, estruturas metálicas e coberturas frágeis.
Além disso, em caso de chuva intensa, motoristas devem reduzir a velocidade e aumentar a atenção nas vias e rodovias.
A Defesa Civil segue monitorando as condições meteorológicas. Em situações de emergência, a população pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo 199. Para receber alertas gratuitos por SMS, basta enviar o CEP de interesse para o número 40199.
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