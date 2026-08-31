Uma frente fria vai mudar o tempo em Araçatuba a partir desta terça-feira (1º). Segundo a Defesa Civil, há previsão de chuva e queda nas temperaturas, após os termômetros chegarem a 38°C nesta segunda-feira (31).

Nesta terça, a temperatura deve variar entre 19°C e 28°C em Araçatuba. Além disso, há previsão de chuva com o avanço da frente fria pelo Estado de São Paulo.

A mudança será ainda mais perceptível na quarta-feira (2). Embora não haja previsão de chuva, os termômetros devem marcar máxima de 27°C e mínima de 15°C.

Temperaturas voltam a subir na quinta-feira