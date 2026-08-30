Um homem de 29 anos morreu após ser baleado na noite deste domingo (30), nas proximidades de uma lanchonete localizada na avenida Waldemar Alves, no bairro São Vicente, em Araçatuba.

A vítima foi identificada como Robert Ronald, de 29 anos. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu e encaminhado à Santa Casa de Araçatuba, mas não resistiu aos ferimentos.

A morte foi confirmada após sua chegada à unidade hospitalar.