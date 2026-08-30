Um homem de 29 anos morreu após ser baleado na noite deste domingo (30), nas proximidades de uma lanchonete localizada na avenida Waldemar Alves, no bairro São Vicente, em Araçatuba.
A vítima foi identificada como Robert Ronald, de 29 anos. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu e encaminhado à Santa Casa de Araçatuba, mas não resistiu aos ferimentos.
A morte foi confirmada após sua chegada à unidade hospitalar.
O corpo de Ronald deverá ser encaminhado ao IML antes de ser liberado aos familaires para velório e sepultamento.
Segundo informações apuradas preliminarmente, uma confusão teria ocorrido no estabelecimento momentos antes dos disparos, embora as circunstâncias e a motivação do desentendimento ainda não tenham sido esclarecidas.
Ainda conforme as informações iniciais, Ronald teria ido até um veículo e retornado ao local com uma pistola na cintura. Neste momento, um policial penal teria efetuado disparos contra o homem.
Uma réplica de arma de fogo havia sido localizada durante a ocorrência, conforme as informações preliminares.
Local preservado para perícia
Equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal de Araçatuba preservaram a área para o trabalho da Polícia Científica, que realiza os procedimentos periciais no local.
O delegado plantonista, Dr. Régis Celeguini, também acompanha a ocorrência e deverá conduzir os procedimentos iniciais relacionados ao caso.
As circunstâncias da confusão, a dinâmica dos disparos e todos os fatos que antecederam a morte de Robert Ronald deverão ser apurados pela Polícia Civil.
A ocorrência segue em andamento.
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