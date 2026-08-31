Confira a relação de falecimentos e sepultamentos programados para esta segunda-feira (31), com informações sobre idade, locais e horários dos velórios e sepultamentos.
Os dados foram reunidos a partir de registros disponibilizados por funerárias e serviços funerários de Araçatuba, Birigui e região.
Wilson Viani
92 anos
• Velório: Capela Cardassi de Birigui
• Data do velório: 30 de agosto
• Sepultamento: 31 de agosto, às 10h
• Local: São Paulo
Sebastião Raymundo
76 anos
• Velório: Capela Prestes Maia, a partir das 8h
• Data do velório: 30 de agosto
• Sepultamento: 31 de agosto
• Local: Cemitério Jardim da Luz
Antonio Quaio
75 anos
• Velório: Velório Municipal de Piacatu, a partir das 17h de 30 de agosto
• Sepultamento: 31 de agosto, às 13h
• Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Hilda Lopes de Oliveira
89 anos
• Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui, a partir das 9h de 31 de agosto
• Sepultamento: 31 de agosto, às 15h
• Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Edison Moreira Jorge
74 anos
• Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui, a partir das 6h de 31 de agosto
• Sepultamento: 31 de agosto, às 16h
• Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
João Dalpa
79 anos
• Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui, a partir das 14h de 31 de agosto
• Sepultamento: 1º de setembro, às 14h
• Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
As informações podem sofrer alterações conforme atualização dos serviços funerários.
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