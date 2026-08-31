31 de agosto de 2026
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OBITUÁRIO

Veja o obituário deste segunda-feira (31) em Araçatuba e Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

Confira a relação de falecimentos e sepultamentos programados para esta segunda-feira (31), com informações sobre idade, locais e horários dos velórios e sepultamentos.

Os dados foram reunidos a partir de registros disponibilizados por funerárias e serviços funerários de Araçatuba, Birigui e região.

Wilson Viani
92 anos
•    Velório: Capela Cardassi de Birigui
•    Data do velório: 30 de agosto
•    Sepultamento: 31 de agosto, às 10h
•    Local: São Paulo

Sebastião Raymundo
76 anos
•    Velório: Capela Prestes Maia, a partir das 8h
•    Data do velório: 30 de agosto
•    Sepultamento: 31 de agosto
•    Local: Cemitério Jardim da Luz

Antonio Quaio
75 anos
•    Velório: Velório Municipal de Piacatu, a partir das 17h de 30 de agosto
•    Sepultamento: 31 de agosto, às 13h
•    Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui

Hilda Lopes de Oliveira
89 anos
•    Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui, a partir das 9h de 31 de agosto
•    Sepultamento: 31 de agosto, às 15h
•    Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui

Edison Moreira Jorge
74 anos
•    Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui, a partir das 6h de 31 de agosto
•    Sepultamento: 31 de agosto, às 16h
•    Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui

João Dalpa
79 anos
•    Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui, a partir das 14h de 31 de agosto
•    Sepultamento: 1º de setembro, às 14h
•    Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui

As informações podem sofrer alterações conforme atualização dos serviços funerários.

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