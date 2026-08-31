Confira a relação de falecimentos e sepultamentos programados para esta segunda-feira (31), com informações sobre idade, locais e horários dos velórios e sepultamentos.

Os dados foram reunidos a partir de registros disponibilizados por funerárias e serviços funerários de Araçatuba, Birigui e região.

Wilson Viani

92 anos

• Velório: Capela Cardassi de Birigui

• Data do velório: 30 de agosto

• Sepultamento: 31 de agosto, às 10h

• Local: São Paulo