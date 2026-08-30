Um homem foi baleado na noite deste domingo (30), nas proximidades de uma lanchonete localizada na avenida Waldemar Alves, no bairro São Vicente, em Araçatuba.
De acordo com informações preliminares apuradas no local, os disparos teriam sido efetuados por um policial penal, que teria suspeitado que o homem estivesse armado.
Ainda conforme as informações iniciais, ao tentar realizar a abordagem, o policial penal teria encontrado resistência por parte do homem, momento em que ocorreram os disparos.
Após a ocorrência, uma réplica de arma de fogo foi localizada com a vítima.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros ao homem, que foi encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa de Araçatuba.
Equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal estiveram no local. A área foi preservada para o trabalho da perícia técnica.
Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a identidade da vítima, seu estado de saúde ou as circunstâncias completas que antecederam os disparos.
A ocorrência deverá ser apresentada à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação e pelo esclarecimento dos fatos.
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