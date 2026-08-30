Um homem foi baleado na noite deste domingo (30), nas proximidades de uma lanchonete localizada na avenida Waldemar Alves, no bairro São Vicente, em Araçatuba.

De acordo com informações preliminares apuradas no local, os disparos teriam sido efetuados por um policial penal, que teria suspeitado que o homem estivesse armado.

Ainda conforme as informações iniciais, ao tentar realizar a abordagem, o policial penal teria encontrado resistência por parte do homem, momento em que ocorreram os disparos.