A Prefeitura de Andradina abriu um concurso público com 19 vagas imediatas para profissionais da área da educação. O processo seletivo também prevê a formação de cadastro reserva.
Os salários variam de R$ 3.038,52 a R$ 7.341,23, conforme o cargo e a jornada de trabalho, que pode ser de 25 a 40 horas semanais. Além da remuneração, os profissionais contratados terão direito a vale-alimentação de R$ 800.
As oportunidades são destinadas a candidatos com diferentes níveis de formação. Entre os cargos disponíveis, estão coordenador pedagógico, diretor de escola, gestor de Centro de Educação Infantil, professores, psicopedagogo e supervisor de ensino.
Também há vagas para professores de Arte, Educação Física/Movimento, Língua Inglesa, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Atendimento Educacional Especializado.
As contratações serão realizadas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A organização do concurso está sob responsabilidade do Centro Educacional de Pesquisa e Assessoria São Francisco (CEPASF). (https://portal.cepasf.com.br/edital/ver/16)
Inscrições
As inscrições começaram às 10h do dia 24 de agosto e podem ser feitas pela internet até as 23h59 de 23 de setembro de 2026.
A taxa de inscrição varia entre R$ 100 e R$ 120, de acordo com o cargo escolhido.
Provas
A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 18 de outubro de 2026. Os candidatos responderão a 50 questões de múltipla escolha.
A avaliação terá perguntas de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Legislação e Conhecimentos Específicos.
O concurso também contará com avaliação de títulos, de caráter classificatório, para todos os cargos.
Veja os cargos
- Coordenador Pedagógico
- Diretor de Escola
- Gestor de Centro de Educação Infantil
- Professor de Ensino Fundamental (PEB I)
- Professor de Arte
- Professor de Atendimento Educacional Especializado (PAEE)
- Professor de Educação Infantil em Creche
- Professor de Educação Física/Movimento
- Professor de Educação Infantil (PEI)
- Professor de Língua Inglesa
- Psicopedagogo
- Supervisor de Ensino
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