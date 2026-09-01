A Prefeitura de Andradina abriu um concurso público com 19 vagas imediatas para profissionais da área da educação. O processo seletivo também prevê a formação de cadastro reserva.

Os salários variam de R$ 3.038,52 a R$ 7.341,23, conforme o cargo e a jornada de trabalho, que pode ser de 25 a 40 horas semanais. Além da remuneração, os profissionais contratados terão direito a vale-alimentação de R$ 800.

As oportunidades são destinadas a candidatos com diferentes níveis de formação. Entre os cargos disponíveis, estão coordenador pedagógico, diretor de escola, gestor de Centro de Educação Infantil, professores, psicopedagogo e supervisor de ensino.