O 11º Festival de Música Instrumental de Araçatuba (MIA) encerrou no sábado (29) uma programação com shows, cortejos, oficinas e intervenções gratuitas em diferentes pontos da cidade.

As atividades começaram na quinta-feira (27), com o espetáculo “EIN – Encontros Instrumentais 4”, no Teatro Castro Alves. Além disso, o público visitou a exposição “Instrumentos do Mundo”, no Museu Araçatubense de Artes Plásticas (MAAP).

Música em diferentes pontos da cidade

Na sexta-feira (28), o festival promoveu intervenções no Terminal Rodoviário, Calçadão, Museu Ferroviário, Prefeitura e outros espaços. À noite, a Praça João Pessoa recebeu a Banda Municipal Bruno Zago, Henrique Pereira e Fernando Barbosa, além do Jota P Quinteto.