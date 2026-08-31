O 11º Festival de Música Instrumental de Araçatuba (MIA) encerrou no sábado (29) uma programação com shows, cortejos, oficinas e intervenções gratuitas em diferentes pontos da cidade.
As atividades começaram na quinta-feira (27), com o espetáculo “EIN – Encontros Instrumentais 4”, no Teatro Castro Alves. Além disso, o público visitou a exposição “Instrumentos do Mundo”, no Museu Araçatubense de Artes Plásticas (MAAP).
Música em diferentes pontos da cidade
Na sexta-feira (28), o festival promoveu intervenções no Terminal Rodoviário, Calçadão, Museu Ferroviário, Prefeitura e outros espaços. À noite, a Praça João Pessoa recebeu a Banda Municipal Bruno Zago, Henrique Pereira e Fernando Barbosa, além do Jota P Quinteto.
Já no sábado, a programação incluiu apresentação da Modular Jazz Big Band, oficina de instrumentos recicláveis e cortejos da Banda Marcial da Fundação Mirim.
À noite, o Centro Cultural Araçá recebeu a Banda Marcial FAMA e shows de Guilherme Held, Fernando Barbosa, Iran Marcius e Fernando Antones. Por fim, o Grupo Percussionismo, de Presidente Prudente, apresentou a performance “Para Lennon e McCartney”.
Festival chegou à 11ª edição
Criado em 2015, o MIA reúne artistas locais, regionais e nacionais. A proposta é levar música instrumental e atividades culturais a diferentes regiões de Araçatuba.
A Prefeitura promove o festival por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Governo do Estado, Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e Sesc Birigui.
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