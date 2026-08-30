30 de agosto de 2026
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LUTO

Veja o obituário deste domingo (30) em Araçatuba e Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Confira os falecimentos e sepultamentos programados para este domingo (30)
Confira os falecimentos e sepultamentos programados para este domingo (30)

Confira os falecimentos e sepultamentos programados para este domingo (30), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.

LEONICE DE FATIMA DA SILVA – Birigui
Idade: 62 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 30/08/2026, às 6h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 30/08/2026, às 15h

ANTONIO NATAL DRUZIAN – Araçatuba
Idade: 83 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 29/08/2026, às 15h24
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 30/08/2026, às 10h

JOSE GOMES DE SA – Araçatuba
Idade: 76 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 29/08/2026, às 14h18
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 30/08/2026, às 10h

ATHENEA PEREIRA COSTA – Araçatuba
Idade: 87 anos
Local do velório: Memorial Laluce
Data e horário do velório: 29/08/2026, às 13h37
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 30/08/2026, às 9h

ADRIANA GUADANUCCI – Araçatuba
Idade: 56 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 29/08/2026, às 11h03
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 30/08/2026, às 9h

Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.

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