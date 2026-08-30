Confira os falecimentos e sepultamentos programados para este domingo (30), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.

LEONICE DE FATIMA DA SILVA – Birigui

Idade: 62 anos

Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui

Data e horário do velório: 30/08/2026, às 6h

Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui

Horário previsto para o sepultamento: 30/08/2026, às 15h