Confira os falecimentos e sepultamentos programados para este domingo (30), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.
LEONICE DE FATIMA DA SILVA – Birigui
Idade: 62 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 30/08/2026, às 6h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 30/08/2026, às 15h
ANTONIO NATAL DRUZIAN – Araçatuba
Idade: 83 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 29/08/2026, às 15h24
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 30/08/2026, às 10h
JOSE GOMES DE SA – Araçatuba
Idade: 76 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 29/08/2026, às 14h18
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 30/08/2026, às 10h
ATHENEA PEREIRA COSTA – Araçatuba
Idade: 87 anos
Local do velório: Memorial Laluce
Data e horário do velório: 29/08/2026, às 13h37
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 30/08/2026, às 9h
ADRIANA GUADANUCCI – Araçatuba
Idade: 56 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 29/08/2026, às 11h03
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 30/08/2026, às 9h
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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