A candidata ao Senado por São Paulo Simone Tebet (PSB) esteve em Araçatuba no sábado (29), onde se reuniu com lideranças e apoiadores em uma padaria da região central. Durante entrevista, a ex-ministra do Planejamento e Orçamento defendeu a atração de indústrias, o fortalecimento da agroindústria e a ampliação da qualificação profissional no noroeste paulista.

Ex-prefeita de Três Lagoas (MS), cidade próxima à região de Araçatuba, Tebet usou a experiência à frente do município sul-mato-grossense como exemplo do que pretende buscar para São Paulo.

“Fazer para São Paulo o que eu fiz em Três Lagoas”, afirmou. Segundo ela, durante sua gestão, buscou empresas e trabalhou para facilitar a instalação de indústrias no município.