A candidata ao Senado por São Paulo Simone Tebet (PSB) esteve em Araçatuba no sábado (29), onde se reuniu com lideranças e apoiadores em uma padaria da região central. Durante entrevista, a ex-ministra do Planejamento e Orçamento defendeu a atração de indústrias, o fortalecimento da agroindústria e a ampliação da qualificação profissional no noroeste paulista.
Ex-prefeita de Três Lagoas (MS), cidade próxima à região de Araçatuba, Tebet usou a experiência à frente do município sul-mato-grossense como exemplo do que pretende buscar para São Paulo.
“Fazer para São Paulo o que eu fiz em Três Lagoas”, afirmou. Segundo ela, durante sua gestão, buscou empresas e trabalhou para facilitar a instalação de indústrias no município.
“Quando eu vi que Três Lagoas, a nossa juventude estava indo para outras cidades em busca de emprego, não porque queriam sair de casa, que é um direito, mas porque não tinham condições de permanecer, de conseguir emprego em Três Lagoas, eu rodei o mundo atrás de indústrias, facilitei a vida do empresário e hoje nós temos as maiores fábricas do mundo na região”, declarou.
Além disso, Tebet destacou a experiência acumulada depois de deixar a Prefeitura de Três Lagoas. Ela foi vice-governadora de Mato Grosso do Sul, senadora por oito anos e ministra do Planejamento e Orçamento.
Tebet defende agroindústria para a região
Durante a entrevista, a candidata afirmou conhecer as características econômicas do noroeste paulista e destacou a vocação da região para o agronegócio. Para Tebet, no entanto, é necessário avançar na industrialização para agregar valor à produção local.
“Você tem que trazer aquilo que realmente traz valor agregado, seja para quem produz, seja para o trabalhador. Isso se chama agroindústria”, disse.
Entre os exemplos, ela citou o processamento de produtos ligados à cana-de-açúcar, a produção de etanol e o aproveitamento do couro bovino pela indústria de calçados.
“Não pode ser apenas frigorífico, que é bem-vindo, mas você tem que processar o produto da cana, trazer usina para o etanol, transformar em etanol aquilo que produz aqui, o couro do boi, trazer fábricas de sapato”, afirmou.
Segundo Tebet, sua proposta, caso eleita senadora, é atuar na busca por investimentos para aproveitar as vocações econômicas de cada região.
“É possível, basta saber buscar o caminho das pedras. É isso que eu estou me propondo a fazer como senadora da República”, declarou.
Candidata destaca ligação com o noroeste paulista
Tebet também ressaltou sua relação pessoal com a região. Segundo a candidata, ela nasceu a pouco mais de 100 quilômetros de Araçatuba, tem madrinha de batismo na cidade, o marido é natural de Birigui e possui familiares em Tupã.
“O noroeste paulista é quase que, assim, a extensão da minha casa”, afirmou.
Para a candidata, esse conhecimento da região permite identificar áreas com potencial para receber investimentos. Além do agronegócio, ela apontou a necessidade de combinar desenvolvimento industrial com formação profissional.
Qualificação profissional entra nas propostas
Questionada sobre a oferta de ensino técnico e superior na região, Tebet defendeu a expansão de institutos federais e de outras estruturas de qualificação.
Atualmente, a região conta com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) em Birigui. Araçatuba, por sua vez, possui um câmpus da Unesp.
Segundo Tebet, a expansão da rede federal pode ocorrer conforme a demanda de cada região. Ela afirmou ainda que pretende atuar em Brasília para identificar as necessidades locais e buscar investimentos.
“Eu quero estar em Brasília vendo qual é a aptidão de cada região, qual é a necessidade de cada região”, afirmou.
Além dos institutos federais, Tebet citou Fatecs, Etecs e universidades como instrumentos para ampliar a formação profissional.
A candidata, que também é professora universitária, relacionou a qualificação ao aumento da produtividade e da renda dos trabalhadores.
“Como é que a gente garante também que esse trabalhador ganhe melhor salário? Ele se qualificando. Esse é o meu compromisso na área da educação”, disse.
Tebet comenta cenário eleitoral em Araçatuba
Ao ser questionada sobre a disputa eleitoral em uma região onde Jair Bolsonaro (PL) teve ampla vantagem na eleição presidencial de 2022, Tebet afirmou que se apresenta como representante de uma frente ampla.
“Eu sou uma pessoa de centro”, declarou. Em seguida, afirmou ser mais liberal na economia e mais progressista na pauta de direitos humanos.
Tebet também disse não sentir grande resistência no noroeste paulista e lembrou o desempenho obtido em Araçatuba quando concorreu à Presidência da República, em 2022.
Naquele primeiro turno, Simone Tebet recebeu 6.169 votos em Araçatuba, o equivalente a 5,41% dos votos válidos, e terminou na terceira colocação no município. Jair Bolsonaro liderou com 71.740 votos (62,92%), enquanto Luiz Inácio Lula da Silva recebeu 32.370 votos (28,39%).
“Araçatuba já me deu muito voto quando eu fui candidata à Presidência da República”, afirmou Tebet.
Para a candidata, sua trajetória política e a proximidade com a região ajudam na campanha deste ano.
“Acho que as pessoas querem olho no olho, que a gente assuma compromisso. As pessoas já conhecem a minha história, sabem o que eu fiz por Três Lagoas e o que eu quero fazer por São Paulo”, concluiu.
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