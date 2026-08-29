29 de agosto de 2026
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PRESTES MAIA

Motociclista morre após bater contra árvore em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução | Governo Federal | Imagem ilustrativa
Acidente ocorreu durante a madrugada no bairro Planalto
Acidente ocorreu durante a madrugada no bairro Planalto

Um motociclista de 54 anos morreu após sofrer um acidente na madrugada deste sábado (29), na Avenida Prestes Maia, no bairro Planalto, em Araçatuba. Segundo informações do boletim de ocorrência, Ilmar Donisete da Silva perdeu o controle da moto que conduzia e atingiu uma árvore localizada no canteiro central da via.

O chamado para atendimento foi registrado por volta das 2h. Quando equipes da Polícia Militar chegaram ao local, o motociclista já recebia atendimento de duas unidades do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Como o óbito ocorreu durante o atendimento na unidade de resgate, o corpo foi encaminhado ao pronto-socorro municipal e, posteriormente, seria levado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passaria por exame necroscópico.

O caso foi registrado como choque/morte suspeita e deverá ser investigado pela Polícia Civil.

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