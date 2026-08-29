A região de Araçatuba deverá receber 36 novos delegados de polícia que passarão a atuar nas unidades da Polícia Civil dos municípios vinculados às seccionais de Araçatuba e Andradina.

A apresentação dos profissionais está marcada para a próxima terça-feira (1º), às 9h30, no auditório da sede do Deinter-10 (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior), em Araçatuba. Durante o encontro, os novos delegados serão oficialmente recepcionados pelo departamento.

Os profissionais fazem parte da nova turma formada pela Academia de Polícia (Acadepol) Coriolano Cobra, que concluiu nesta sexta-feira (28) o curso de formação para ingresso na carreira. A cerimônia de formatura foi realizada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), com a participação de familiares, autoridades e representantes da área de segurança pública.