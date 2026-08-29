A região de Araçatuba deverá receber 36 novos delegados de polícia que passarão a atuar nas unidades da Polícia Civil dos municípios vinculados às seccionais de Araçatuba e Andradina.
A apresentação dos profissionais está marcada para a próxima terça-feira (1º), às 9h30, no auditório da sede do Deinter-10 (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior), em Araçatuba. Durante o encontro, os novos delegados serão oficialmente recepcionados pelo departamento.
Os profissionais fazem parte da nova turma formada pela Academia de Polícia (Acadepol) Coriolano Cobra, que concluiu nesta sexta-feira (28) o curso de formação para ingresso na carreira. A cerimônia de formatura foi realizada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), com a participação de familiares, autoridades e representantes da área de segurança pública.
Ao todo, 457 delegados foram formados pela Polícia Civil de São Paulo, sendo que 118 deles serão destinados às Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs).
A capacitação teve duração superior a sete meses e incluiu disciplinas como Direito Constitucional, gestão pública, sociologia do crime e da violência, políticas públicas de segurança e cidadania. Os novos delegados também passaram por treinamentos práticos envolvendo defesa pessoal, armamento, tiro e primeiros socorros.
Durante a formação, os profissionais ainda concluíram uma pós-graduação em Direitos Humanos em Segurança Pública no Brasil.
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