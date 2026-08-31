A Câmara Municipal de Andradina realiza nesta segunda-feira (31), a partir das 14h, a 27ª Sessão Ordinária do ano legislativo. Cinco matérias integram a Ordem do Dia e serão analisadas pelos vereadores durante os trabalhos.

Entre os principais destaques da sessão estão dois vetos totais apresentados pelo Poder Executivo. As matérias passaram pela análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e serão submetidas à votação nominal do plenário. Para que os vetos sejam derrubados, será necessária maioria absoluta dos vereadores.

O primeiro veto está relacionado ao projeto que propõe a criação do Programa Municipal de Identificação de Pessoas com Deficiência. A iniciativa prevê a formação de um cadastro e a distribuição gratuita de cordões e carteiras de identificação.