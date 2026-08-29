A Polícia Militar realizou, na noite desta sexta-feira (28), a Operação Direção Segura Integrada (ODSI) em Araçatuba, com o objetivo de fiscalizar veículos e combater a condução sob influência de álcool.

A ação ocorreu no cruzamento da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo com a Avenida da Saudade, onde foram realizados 1.571 testes de alcoolemia.

Durante a operação, foram registradas 51 autuações de trânsito. Desse total, 30 foram aplicadas a condutores que se recusaram a realizar o teste do etilômetro.