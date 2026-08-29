29 de agosto de 2026
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DIREÇÃO SEGURA

Operação apreende seis veículos e aplica 51 multas em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Fiscalização realizou mais de 1,5 mil testes de alcoolemia durante ação contra embriaguez ao volante
Fiscalização realizou mais de 1,5 mil testes de alcoolemia durante ação contra embriaguez ao volante

A Polícia Militar realizou, na noite desta sexta-feira (28), a Operação Direção Segura Integrada (ODSI) em Araçatuba, com o objetivo de fiscalizar veículos e combater a condução sob influência de álcool.

A ação ocorreu no cruzamento da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo com a Avenida da Saudade, onde foram realizados 1.571 testes de alcoolemia.

Durante a operação, foram registradas 51 autuações de trânsito. Desse total, 30 foram aplicadas a condutores que se recusaram a realizar o teste do etilômetro.

Outras 21 autuações foram relacionadas a diferentes irregularidades, como falta de licenciamento, transposição de bloqueio viário, mau estado de conservação do veículo, condução sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria diferente da exigida, CNH vencida e entrega de veículo para pessoa não habilitada.

Ao final da fiscalização, seis veículos foram recolhidos, sendo três motocicletas e três automóveis.

Segundo a Polícia Militar, foram adotadas todas as medidas administrativas previstas para as irregularidades constatadas durante a operação.

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