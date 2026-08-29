A Polícia Militar realizou, na noite desta sexta-feira (28), a Operação Direção Segura Integrada (ODSI) em Araçatuba, com o objetivo de fiscalizar veículos e combater a condução sob influência de álcool.
A ação ocorreu no cruzamento da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo com a Avenida da Saudade, onde foram realizados 1.571 testes de alcoolemia.
Durante a operação, foram registradas 51 autuações de trânsito. Desse total, 30 foram aplicadas a condutores que se recusaram a realizar o teste do etilômetro.
Outras 21 autuações foram relacionadas a diferentes irregularidades, como falta de licenciamento, transposição de bloqueio viário, mau estado de conservação do veículo, condução sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria diferente da exigida, CNH vencida e entrega de veículo para pessoa não habilitada.
Ao final da fiscalização, seis veículos foram recolhidos, sendo três motocicletas e três automóveis.
Segundo a Polícia Militar, foram adotadas todas as medidas administrativas previstas para as irregularidades constatadas durante a operação.
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