Confira os falecimentos e sepultamentos programados para esta sexta-feira (28), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba, Birigui e região.
AIDE DE CAMPOS SILVA - Araçatuba
Idade: 94 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 27/08/2026, às 14h
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 28/08/2026, às 14h
FUSAKO SUETA - Araçatuba
Idade: 89 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 28/08/2026, às 11h
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 28/08/2026, horário ainda não definido
ANNA DE BARROS MAURÍCIO - Birigui
Idade: 93 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor (Sala 3)
Data e horário do velório: 28/08/2026, a partir das 7h30
Local do sepultamento: Cemitério da Consolação
Horário previsto para o sepultamento: 28/08/2026, às 16h
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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