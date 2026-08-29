Confira os falecimentos e sepultamentos programados para este sábado (29), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e região.
GILBERTO JOSÉ SOARES - Araçatuba
Idade: 74 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 29/08/2026, às 6h
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 29/08/2026, às 10h
JUDITE CORREA DE LACERDA - Araçatuba
Idade: 70 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 28/08/2026, às 20h
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 29/08/2026, às 16h30
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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