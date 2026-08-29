29 de agosto de 2026
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LUTO

Obituário deste sábado (29) em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Confira os falecimentos e sepultamentos programados para este sábado (29)
Confira os falecimentos e sepultamentos programados para este sábado (29)

Confira os falecimentos e sepultamentos programados para este sábado (29), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e região.

GILBERTO JOSÉ SOARES - Araçatuba

Idade: 74 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 29/08/2026, às 6h
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 29/08/2026, às 10h

JUDITE CORREA DE LACERDA - Araçatuba

Idade: 70 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 28/08/2026, às 20h
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 29/08/2026, às 16h30

Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.

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