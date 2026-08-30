Araçatuba deve enfrentar mais dois dias de calor intenso e baixa umidade do ar, segundo a previsão do IPMet (Instituto de Pesquisas Meteorológicas) da Unesp de Bauru. Neste domingo (30), os termômetros podem chegar a 39°C, enquanto a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 15%, condição que exige atenção redobrada da população.
Além disso, a Defesa Civil emitiu um alerta para onda de calor e pancadas de chuva neste domingo (30), no interior do estado de São Paulo. na regiões de Araçatuba, Bauru e São José do Rio Preto o aviso é para o tempo seco e as altas temperaturas, que podem chegar a 40 °C.
A previsão indica que o cenário deve se manter nesta segunda-feira (31), quando a temperatura também pode atingir 39°C e a umidade permanecer próxima de 15%. A mudança nas condições do tempo está prevista para terça-feira (1º), quando a máxima deve cair para 27°C e a umidade subir para cerca de 41%.
A umidade de 15% é considerada muito baixa e pode aumentar o desconforto e provocar ressecamento das mucosas do nariz e da garganta, além de irritação nos olhos e na pele. Em documento sobre qualidade do ar interno, a Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que níveis inferiores a 30% podem favorecer o ressecamento das mucosas, dos olhos e da pele; o documento indica como faixa preferível valores entre 40% e 50%.
Além de Araçatuba, outras cidades do interior paulista também enfrentam condições de calor e tempo seco. Bauru e São José do Rio Preto estão entre as regiões com previsão de temperaturas elevadas, que podem chegar aos 40°C. Já Sorocaba, Marília e Presidente Prudente estão sob alerta para possibilidade de pancadas de chuva isoladas.
Cuidados
Diante das temperaturas elevadas e da baixa umidade, a recomendação é aumentar a ingestão de água, evitar exposição prolongada ao sol e reduzir atividades físicas nos horários mais quentes do dia. Pessoas mais vulneráveis devem redobrar os cuidados.
A combinação de calor intenso e vegetação ressecada também aumenta o risco de queimadas. A orientação para quem trafega pelas rodovias é não jogar cigarros, fósforos ou qualquer material inflamável pela janela dos veículos.
Em caso de emergência
Em caso de falta de ar, dificuldade respiratória, tontura, fraqueza intensa ou outros sintomas relacionados ao calor, a orientação é procurar atendimento médico. Em situações de maior gravidade, a população deve buscar o Pronto-Socorro Municipal de Araçatuba ou acionar o serviço de emergência pelo Samu, no telefone 192.
Para casos que não sejam de emergência e durante a semana, os moradores também podem procurar as unidades básicas de saúde (UBSs) do município, conforme o horário de funcionamento de cada unidade.
Em situações de emergência relacionadas ao calor, incêndios ou outros riscos, a Defesa Civil atende pelo 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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