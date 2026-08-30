Araçatuba deve enfrentar mais dois dias de calor intenso e baixa umidade do ar, segundo a previsão do IPMet (Instituto de Pesquisas Meteorológicas) da Unesp de Bauru. Neste domingo (30), os termômetros podem chegar a 39°C, enquanto a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 15%, condição que exige atenção redobrada da população.

Além disso, a Defesa Civil emitiu um alerta para onda de calor e pancadas de chuva neste domingo (30), no interior do estado de São Paulo. na regiões de Araçatuba, Bauru e São José do Rio Preto o aviso é para o tempo seco e as altas temperaturas, que podem chegar a 40 °C.

A previsão indica que o cenário deve se manter nesta segunda-feira (31), quando a temperatura também pode atingir 39°C e a umidade permanecer próxima de 15%. A mudança nas condições do tempo está prevista para terça-feira (1º), quando a máxima deve cair para 27°C e a umidade subir para cerca de 41%.