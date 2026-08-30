A Câmara Municipal de Araçatuba realiza nesta segunda-feira (31), às 19h, a 27ª Sessão Ordinária do ano, com três projetos de lei previstos na Ordem do Dia. Entre as matérias em votação está a proposta que autoriza o município a manter um imóvel residencial em Barretos (SP) para acolhimento de pacientes araçatubenses em tratamento oncológico e seus acompanhantes.

O projeto, de autoria do vereador Damião Brito, será apreciado em regime de urgência e tem como objetivo oferecer hospedagem, apoio básico e melhores condições aos moradores de Araçatuba que precisam se deslocar para Barretos, referência nacional no tratamento contra o câncer. A proposta também prevê que o espaço possa servir como ponto de apoio aos motoristas responsáveis pelo transporte dos pacientes.

Segundo a justificativa do projeto, a medida busca garantir mais dignidade aos pacientes e familiares durante o período de tratamento, evitando situações de vulnerabilidade enfrentadas por pessoas que precisam permanecer fora do município por longos períodos. A proposta permite ao Executivo realizar locação do imóvel e custear despesas necessárias para o funcionamento do serviço.