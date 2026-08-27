Confira os falecimentos e sepultamentos programados para esta quinta-feira (27), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba, Birigui e região.

KINUKO MANABE - Araçatuba

Idade: 94 anos

Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia

Data e horário do velório: 26/08/2026, às 15h

Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz

Horário previsto para o sepultamento: 27/08/2026, às 10h