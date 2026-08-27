27 de agosto de 2026
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OBITUÁRIO

Veja o obituário desta quinta-feira (27) em Araçatuba e região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Confira os falecimentos e sepultamentos programados para esta quinta-feira (27)
Confira os falecimentos e sepultamentos programados para esta quinta-feira (27)

Confira os falecimentos e sepultamentos programados para esta quinta-feira (27), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba, Birigui e região.

KINUKO MANABE - Araçatuba
Idade: 94 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 26/08/2026, às 15h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 27/08/2026, às 10h

BENEDITO DE LIMA - Araçatuba
Idade: 75 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 27/08/2026, às 2h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 27/08/2026, às 16h

IVANI DE LOURDES SANTANA - Araçatuba
Idade: 62 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 27/08/2026, às 11h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: Indefinido

MARILDA PEDROSO - Birigui
Idade: 86 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor – Sala 5
Data e horário do velório: 26/08/2026, a partir das 15h
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade de Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 27/08/2026, às 9h
Cidade: Birigui

WILSON RODRIGUES (GUIDÃO) - Birigui
Idade: 67 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor – Sala 4
Data e horário do velório: 26/08/2026, a partir das 19h
Local do sepultamento: Cemitério da Consolação de Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 27/08/2026, às 13h
Cidade: Birigui


Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.

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