O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento parcial ao recurso interposto pela defesa do juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior, denunciado pelo Ministério Público de Araçatuba por atropelar e matar a ciclista Thaís Bonatti, em julho do ano passado.

O juiz aposentado é réu na ação juntamente com Carolina Silva de Almeida, que o acompanhava na caminhonete no dia dos fatos.

Os advogados de Rodrigues Júnior apresentaram o recurso em 27 de março deste ano, alegando cerceamento de defesa. O julgamento ocorreu na última quinta-feira (20), pela 9ª Câmara de Direito Criminal. A decisão foi unânime, sob relatoria da desembargadora Ana Lúcia Queiroga. O acórdão foi publicado nesta terça-feira (25).