O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento parcial ao recurso interposto pela defesa do juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior, denunciado pelo Ministério Público de Araçatuba por atropelar e matar a ciclista Thaís Bonatti, em julho do ano passado.
O juiz aposentado é réu na ação juntamente com Carolina Silva de Almeida, que o acompanhava na caminhonete no dia dos fatos.
Os advogados de Rodrigues Júnior apresentaram o recurso em 27 de março deste ano, alegando cerceamento de defesa. O julgamento ocorreu na última quinta-feira (20), pela 9ª Câmara de Direito Criminal. A decisão foi unânime, sob relatoria da desembargadora Ana Lúcia Queiroga. O acórdão foi publicado nesta terça-feira (25).
Na decisão, o TJSP acolheu três pedidos apresentados pela defesa.
O primeiro determina que a Polícia Militar seja oficiada para informar se as equipes que atenderam à ocorrência utilizavam câmeras corporais, se havia câmera na viatura e se houve gravação de áudio das comunicações com o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).
Os desembargadores também determinaram o envio de ofício ao supermercado responsável pelas câmeras de segurança que registraram o atropelamento, para que sejam fornecidas as filmagens completas dos equipamentos, incluindo o período entre a chegada dos policiais militares e a condução de Rodrigues Júnior à delegacia.
O terceiro pedido acolhido determina que o 3º Distrito Policial forneça a qualificação completa do policial civil que representou o réu durante a reconstituição dos fatos. O TJSP determinou ainda que esse policial seja ouvido em juízo.
TJ reconhece erro no procedimento
Ao fundamentar a decisão, a relatora reconheceu a ocorrência de error in procedendo, expressão jurídica em latim utilizada para indicar erro na condução do procedimento. No caso, o Tribunal entendeu ser necessário corrigir os pontos identificados para restabelecer o equilíbrio processual entre acusação e defesa, especialmente quanto à produção das provas consideradas pertinentes.
“Por fim, reconhecido o error in procedendo nos pontos elencados, necessário o restabelecimento da simetria processual, nos limites em que se reconhece a pertinência das provas, para afastar a inversão tumultuária, em homenagem à paridade de armas e à plenitude de defesa que orientam o procedimento do Tribunal do Júri”, argumentou a relatora no acórdão.
Na prática, o entendimento significa que o TJSP identificou falhas procedimentais nos pontos analisados e determinou providências para assegurar equilíbrio entre as partes e o exercício da defesa no processo.
Pedido sobre caminhonete é negado
O Tribunal, porém, não acolheu todos os pedidos.
Foi indeferida a solicitação para que a fabricante da caminhonete envolvida no acidente fornecesse informações técnicas e oficiais sobre o veículo, incluindo manual técnico, campo de visão do condutor, pontos cegos e altura do ponto de vista do motorista.
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