Confira os falecimentos e sepultamentos programados para esta quarta-feira (26), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba, Birigui e região.
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
Idade: 79 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 26/08/2026, às 8h30
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 26/08/2026, às 16h
EROTILDES TERESA V. DENADAI
Idade: 75 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 26/08/2026, às 6h
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 26/08/2026, às 17h
VALDIR MARTINS
Idade: 58 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 26/08/2026, às 5h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 26/08/2026, às 15h
JOSE NILTON DE ARRUDA CAMARGO
Idade: 70 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 26/08/2026, às 8h30
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 26/08/2026, às 16h
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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