A falta de professores em escolas da rede municipal de Araçatuba virou alvo de cobranças na Câmara Municipal e também de reclamações de pais de alunos. O problema envolve, entre outras situações, a ausência de profissionais para disciplinas como Matemática, Educação Física e Artes.
A situação foi discutida durante a sessão da Câmara de Araçatuba na segunda-feira (24). Os vereadores apresentaram requerimentos ao Executivo para obter informações sobre a falta de docentes e as medidas adotadas pela Secretaria Municipal de Educação para regularizar o atendimento aos estudantes.
Na EMEB Professora Egles Gabas de Carvalho, uma das situações questionadas envolve a falta de professores de Matemática e Educação Física. O vereador Damião Brito (Rede) solicitou informações sobre os motivos da ausência dos profissionais e quantos docentes seriam necessários para atender integralmente à demanda da unidade.
Segundo relatos recebidos pela Folha da Região, pais de alunos também procuraram autoridades para relatar a falta de professores e os impactos provocados pela situação na rotina escolar.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Araçatuba confirmou que a rede municipal enfrenta dificuldades para fazer a reposição imediata de professores afastados. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, um dos principais fatores é o elevado número de licenças para tratamento de saúde.
A administração municipal afirmou que a disponibilidade de profissionais para assumir as vagas não tem acompanhado a demanda provocada pelos afastamentos.
Como uma das estratégias para reduzir o problema, a Secretaria de Educação informou que oferece praticamente todas as semanas oportunidades de ampliação de jornada aos professores que já integram a rede municipal. Ainda assim, segundo a pasta, nem sempre há profissionais disponíveis em quantidade suficiente para atender todas as necessidades.
A Prefeitura também informou que tem realizado convocações de candidatos aprovados no concurso público vigente e no processo seletivo simplificado. Na semana passada, sete professores foram convocados pelo processo seletivo para assumir turmas regulares da rede municipal.
Situação na Egles Gabas
No caso da EMEB Egles Gabas, a Prefeitura informou que já foi publicada a nomeação de um candidato aprovado no concurso público para o cargo de Professor de Educação Física.
A nomeação ocorreu por meio do Decreto nº 24.654, de 19 de agosto de 2026. O candidato ainda está dentro do prazo legal de 30 dias para apresentar a documentação necessária e tomar posse.
A medida deve contribuir para a recomposição do quadro da unidade, mas não contempla todas as disciplinas citadas no requerimento apresentado à Câmara.
Falta de professor também é registrada em outra escola
Outra situação informada pela Secretaria Municipal de Educação envolve a EMEB Selma Trevelin, que está temporariamente sem professor de Artes.
De acordo com a Prefeitura, a docente responsável pela disciplina passou a desempenhar outra atividade junto à Secretaria Municipal de Cultura. Para preencher a vaga, a administração informou que já está convocando um candidato aprovado no processo seletivo.
A Secretaria de Educação afirmou que continua adotando medidas administrativas para recompor o quadro de profissionais e garantir a continuidade das aulas nas unidades da rede municipal.
O município também destacou que as ações têm como objetivo reduzir os impactos dos afastamentos e preservar a qualidade do atendimento oferecido aos alunos.
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