A falta de professores em escolas da rede municipal de Araçatuba virou alvo de cobranças na Câmara Municipal e também de reclamações de pais de alunos. O problema envolve, entre outras situações, a ausência de profissionais para disciplinas como Matemática, Educação Física e Artes.

A situação foi discutida durante a sessão da Câmara de Araçatuba na segunda-feira (24). Os vereadores apresentaram requerimentos ao Executivo para obter informações sobre a falta de docentes e as medidas adotadas pela Secretaria Municipal de Educação para regularizar o atendimento aos estudantes.

Na EMEB Professora Egles Gabas de Carvalho, uma das situações questionadas envolve a falta de professores de Matemática e Educação Física. O vereador Damião Brito (Rede) solicitou informações sobre os motivos da ausência dos profissionais e quantos docentes seriam necessários para atender integralmente à demanda da unidade.