Confira os sepultamentos programados para esta terça-feira (25), com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento
As informações abaixo foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba, Birigui, Buritama, Penápolis e região.
WALMIR CORREIA DA SILVA
Idade: 77 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 25/08/2026, às 7h30
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 25/08/2026, às 17h
PAULO FERREIRA DA SILVA
Idade: 64 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 25/08/2026, às 10h30
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 26/08/2026, às 8h
JOÃO FRANCISCO VASQUES
Idade: 79 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 25/08/2026, às 13h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal na Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 26/08/2026, às 8h
OSWALDO DIAS
Idade: 79 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data do velório: 25/08/2026
Local do sepultamento: Cemitério Municipal na Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 26/08/2026, às 9h
MARLENE GONÇALVES DOS SANTOS
Idade: 66 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 25/08/2026, às 8h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Penápolis
Horário previsto para o sepultamento: 26/08/2026, às 9h
JESUS PEREIRA BEZERRA
Idade: 83 anos
Data do falecimento: 24/08/2026
Local do velório: Capela São Carlos, em Buritama
Data e horário do velório: 25/08/2026, com início às 7h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Buritama
Data e horário do sepultamento: 25/08/2026, com saída às 13h
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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