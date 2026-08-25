Confira os sepultamentos programados para esta terça-feira (25), com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento

As informações abaixo foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba, Birigui, Buritama, Penápolis e região.

WALMIR CORREIA DA SILVA

Idade: 77 anos

Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade

Data e horário do velório: 25/08/2026, às 7h30

Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz

Horário previsto para o sepultamento: 25/08/2026, às 17h