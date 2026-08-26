Motoristas da TUA Transportes e da Monte Azul, responsáveis, respectivamente, pelo transporte coletivo e por serviços de limpeza urbana em Araçatuba, entraram em estado de greve após assembleias realizadas pelo Sindicato dos Condutores de Araçatuba. As categorias aguardam uma resposta das empresas às reivindicações apresentadas.

No caso da TUA, os trabalhadores reivindicam reajuste salarial de 6,11%. O percentual inclui 4,11% referentes à reposição da inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e 2% de aumento real.

Além disso, os motoristas pedem aumento de R$ 150 no vale-café. Atualmente, o benefício é de R$ 300 e, pela proposta dos trabalhadores, passaria para R$ 450.