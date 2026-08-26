Motoristas da TUA Transportes e da Monte Azul, responsáveis, respectivamente, pelo transporte coletivo e por serviços de limpeza urbana em Araçatuba, entraram em estado de greve após assembleias realizadas pelo Sindicato dos Condutores de Araçatuba. As categorias aguardam uma resposta das empresas às reivindicações apresentadas.
No caso da TUA, os trabalhadores reivindicam reajuste salarial de 6,11%. O percentual inclui 4,11% referentes à reposição da inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e 2% de aumento real.
Além disso, os motoristas pedem aumento de R$ 150 no vale-café. Atualmente, o benefício é de R$ 300 e, pela proposta dos trabalhadores, passaria para R$ 450.
Segundo o sindicato, a TUA ofereceu reajuste salarial de 5%, que representaria 0,89% de aumento real, além de acréscimo de R$ 15 no vale-café. A categoria estabeleceu prazo de 72 horas para uma resposta antes do início de atos relacionados ao estado de greve.
O sindicato informou que encaminhou a situação à Prefeitura de Araçatuba, ao Ministério do Trabalho e Emprego, ao Ministério Público do Trabalho, à Câmara Municipal e à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.
Motoristas da Monte Azul também reivindicam reajuste
Na Monte Azul, responsável pelos serviços de limpeza urbana, os motoristas também aprovaram o estado de greve. A assembleia ocorreu nesta terça-feira (25), e a empresa tem prazo de até 72 horas para apresentar um retorno.
A empresa ofereceu reajuste salarial de 5%. No entanto, segundo o sindicato, os trabalhadores consideram que os salários permanecem defasados em comparação com os pagos a motoristas da limpeza urbana na região.
Por isso, a categoria argumenta que apenas o reajuste proposto não seria suficiente para compensar a diferença salarial e de benefícios. Os trabalhadores também defendem maior valorização profissional.
O que dizem as empresas
Procurada, a TUA Transportes informou que mantém tratativas com o sindicato e que busca uma solução para as reivindicações. Confira a nota na íntegra:
“A Tua Transportes informa que já está em tratativas junto ao sindicato diante do anúncio de estado de greve apresentado pelos motoristas.
A empresa está empenhada em solucionar as reivindicações apresentadas com a maior brevidade possível, mantendo o diálogo aberto com a categoria.
A Tua Transportes reforça seu compromisso com a população e trabalha para garantir a continuidade e a regularidade do transporte, evitando prejuízos aos usuários e buscando uma solução rápida e responsável para a situação.”
A Monte Azul também confirmou o percentual oferecido aos trabalhadores. Veja a íntegra da manifestação:
“Confirmamos que a empresa ofereceu 5% de reajuste, percentual acima da inflação do período. O reajuste oferecido é o suportável para a empresa.”
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