27 de agosto de 2026
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TRÂNSITO

Obras vão interditar ruas na entrada do Residencial Etemp

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Construção de dois sarjetões deve melhorar drenagem e durar até dez dias
Construção de dois sarjetões deve melhorar drenagem e durar até dez dias

Dois pontos de acesso ao Residencial Etemp terão o trânsito temporariamente interrompido a partir desta sexta-feira (28), para a construção de sarjetões. Os trabalhos serão realizados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SOSP).

Uma das intervenções ocorrerá no encontro da Rua Agenor Zanoni com a Rua Etelvino Ferreira dos Santos. O segundo serviço será executado no cruzamento da Rua Agenor Zanoni com a Rua Alice Santiago Zago.

A construção dos dispositivos tem como finalidade melhorar o direcionamento da água das chuvas e evitar problemas relacionados ao escoamento, além de contribuir para as condições de tráfego nos dois pontos.

A previsão da secretaria é que as vias sejam liberadas em até dez dias. O período, porém, poderá sofrer alterações conforme o andamento dos trabalhos e as condições necessárias para garantir a segurança durante a liberação do trânsito.

Motoristas e moradores que circulam pela região devem ficar atentos à sinalização e, se possível, optar por caminhos alternativos enquanto os serviços estiverem sendo realizados.

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