Dois pontos de acesso ao Residencial Etemp terão o trânsito temporariamente interrompido a partir desta sexta-feira (28), para a construção de sarjetões. Os trabalhos serão realizados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SOSP).
Uma das intervenções ocorrerá no encontro da Rua Agenor Zanoni com a Rua Etelvino Ferreira dos Santos. O segundo serviço será executado no cruzamento da Rua Agenor Zanoni com a Rua Alice Santiago Zago.
A construção dos dispositivos tem como finalidade melhorar o direcionamento da água das chuvas e evitar problemas relacionados ao escoamento, além de contribuir para as condições de tráfego nos dois pontos.
A previsão da secretaria é que as vias sejam liberadas em até dez dias. O período, porém, poderá sofrer alterações conforme o andamento dos trabalhos e as condições necessárias para garantir a segurança durante a liberação do trânsito.
Motoristas e moradores que circulam pela região devem ficar atentos à sinalização e, se possível, optar por caminhos alternativos enquanto os serviços estiverem sendo realizados.
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