Dois pontos de acesso ao Residencial Etemp terão o trânsito temporariamente interrompido a partir desta sexta-feira (28), para a construção de sarjetões. Os trabalhos serão realizados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SOSP).

Uma das intervenções ocorrerá no encontro da Rua Agenor Zanoni com a Rua Etelvino Ferreira dos Santos. O segundo serviço será executado no cruzamento da Rua Agenor Zanoni com a Rua Alice Santiago Zago.

A construção dos dispositivos tem como finalidade melhorar o direcionamento da água das chuvas e evitar problemas relacionados ao escoamento, além de contribuir para as condições de tráfego nos dois pontos.