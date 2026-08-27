Um motociclista de 26 anos ficou ferido após se envolver em uma colisão com um carro na manhã desta quarta-feira (26), em Birigui. O acidente aconteceu por volta das 6h50, na Rua Lídya Helena F. Sthur, nas proximidades do cruzamento com a Rua João Lopes Hidalgo.

Segundo as informações apuradas sobre a ocorrência, o motociclista seguia no sentido centro quando iniciou uma ultrapassagem. No mesmo momento, um automóvel conduzido por uma mulher de 39 anos realizava uma conversão à esquerda para acessar a Rua João Lopes Hidalgo.

As duas manobras ocorreram simultaneamente e a motocicleta acabou atingindo o carro.