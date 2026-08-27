Um motociclista de 26 anos ficou ferido após se envolver em uma colisão com um carro na manhã desta quarta-feira (26), em Birigui. O acidente aconteceu por volta das 6h50, na Rua Lídya Helena F. Sthur, nas proximidades do cruzamento com a Rua João Lopes Hidalgo.
Segundo as informações apuradas sobre a ocorrência, o motociclista seguia no sentido centro quando iniciou uma ultrapassagem. No mesmo momento, um automóvel conduzido por uma mulher de 39 anos realizava uma conversão à esquerda para acessar a Rua João Lopes Hidalgo.
As duas manobras ocorreram simultaneamente e a motocicleta acabou atingindo o carro.
Com o impacto, o motociclista sofreu escoriações. Uma passageira de 25 anos também estava na moto no momento da colisão.
Uma equipe de resgate foi acionada e prestou os primeiros atendimentos ao motociclista. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal, onde passou por avaliação médica.
O acidente chama atenção para os riscos em trechos com cruzamentos e conversões, principalmente nos horários de maior movimento.
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