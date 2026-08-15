Araçatuba registrou queda de 56,2% no número de mortes no trânsito no primeiro semestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Infosiga, sistema do Governo do Estado de São Paulo que reúne estatísticas sobre sinistros de trânsito.
Entre janeiro e junho deste ano, foram contabilizadas sete mortes no município, contra 16 no mesmo período de 2025, uma diferença de nove óbitos.
O número total de sinistros, por outro lado, apresentou pouca variação. Foram 343 ocorrências entre janeiro e junho de 2025 e 337 no primeiro semestre deste ano, redução de 1,7%.
Motos predominam
As motocicletas continuam envolvidas na maior parte dos sinistros registrados em Araçatuba. No primeiro semestre de 2025, foram 270 ocorrências envolvendo motos, o equivalente a aproximadamente 79% do total.
Em 2026, foram 259 sinistros com motocicletas, cerca de 77% das ocorrências. Na comparação entre os dois períodos, houve redução de aproximadamente 4%.
Jovens
Os números do Infosiga também mostram a presença significativa de jovens entre as vítimas. Na faixa etária dos 18 aos 24 anos, foram contabilizadas 125 vítimas no primeiro semestre de 2025: 85 homens e 40 mulheres.
No mesmo período de 2026, foram 140 vítimas, sendo 85 homens e 55 mulheres. O total representa crescimento de 12%. Entre as mulheres dessa faixa etária, o aumento foi de 37,5%, enquanto entre os homens o número permaneceu estável.
Apesar da redução discreta no total de sinistros, o principal destaque do comparativo é a diminuição das mortes. De acordo com os dados do Infosiga, Araçatuba passou de 16 para sete óbitos, enquanto os acidentes envolvendo motocicletas continuam representando mais de três quartos das ocorrências registradas no município.
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