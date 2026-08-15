Araçatuba registrou queda de 56,2% no número de mortes no trânsito no primeiro semestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Infosiga, sistema do Governo do Estado de São Paulo que reúne estatísticas sobre sinistros de trânsito.

Entre janeiro e junho deste ano, foram contabilizadas sete mortes no município, contra 16 no mesmo período de 2025, uma diferença de nove óbitos.

O número total de sinistros, por outro lado, apresentou pouca variação. Foram 343 ocorrências entre janeiro e junho de 2025 e 337 no primeiro semestre deste ano, redução de 1,7%.

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