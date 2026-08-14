Confira os sepultamentos programados para esta sexta-feira (14), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações abaixo foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba, Birigui e região.
ANA CAROLINA LOPES SILVA – Araçatuba
Idade: 36 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 13/08/2026, às 15h30
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 14/08/2026, às 9h
OTACILIO DAS NEVES – Araçatuba
Idade: 73 anos
Local do velório: Jardim da Luz
Data e horário do velório: 14/08/2026, às 8h
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 14/08/2026, às 17h
IVANETE RODRIGUES FERREIRA – Araçatuba e Murutinga do Sul
Idade: 83 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 14/08/2026, às 7h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal Murutinga do Sul
Horário previsto para o sepultamento: 14/08/2026, às 10h
CLARA GON CUSTODIO – Araçatuba
Idade: não informada
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 14/08/2026, às 10h30
Local do sepultamento: Recanto Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 14/08/2026, às 16h
ALMIR ALEXANDRE MARTINS – Birigui
Idade: 48 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 13/08/2026, às 22h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 14/08/2026, às 14h
JOSEFA NUNES DA SILVA – Birigui
Idade: 93 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 14/08/2026, às 8h30
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 14/08/2026, às 16h
CARLOS ADRIANO GALHARDO – Gabriel Monteiro
Idade: 46 anos
Local do velório: Velório Municipal de Gabriel Monteiro
Data e horário do velório: 13/08/2026, horário não informado
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Gabriel Monteiro
Horário previsto para o sepultamento: 14/08/2026, às 16h
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