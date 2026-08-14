14 de agosto de 2026
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FURTO

Criminosos invadem shopping e furtam joalheria em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Os criminosos invadiram a joalheria e furtaram semijoias e objetos de prata. Após a ação, deixaram o local em uma motocicleta que estava estacionada do lado externo do alambrado
Os criminosos invadiram a joalheria e furtaram semijoias e objetos de prata. Após a ação, deixaram o local em uma motocicleta que estava estacionada do lado externo do alambrado

Uma joalheria localizada dentro de um shopping no bairro Guanabara, em Araçatuba, foi alvo de criminosos na madrugada desta sexta-feira (14). Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos teriam participado da ação e fugido em uma motocicleta. Até o momento, ninguém foi preso.

A ocorrência foi registrada às 4h18, após a PM ser acionada pelo telefone 190. No local, os policiais constataram que a joalheria havia sido arrombada e que vitrines do estabelecimento estavam quebradas.

De acordo com as informações obtidas pela Polícia Militar, os dois suspeitos teriam pulado o alambrado do shopping e entrado por uma porta de acesso à área denominada “Doca”, que estava aberta.

Os criminosos invadiram a joalheria e furtaram semijoias e objetos de prata. Após a ação, deixaram o local em uma motocicleta que estava estacionada do lado externo do alambrado.

A proprietária da loja foi comunicada e compareceu ao local. A quantidade e o valor dos produtos furtados ainda estão sendo contabilizados. Até o momento, os objetos não foram recuperados.

Shopping se manifesta

Em nota, a administração do shopping confirmou a ocorrência e informou que a polícia foi acionada rapidamente e conduz as investigações.

A administração acrescentou que o atendimento ao público e o funcionamento das demais operações seguem normalmente.

O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil, que ficará responsável pela continuidade das investigações.

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