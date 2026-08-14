Uma joalheria localizada dentro de um shopping no bairro Guanabara, em Araçatuba, foi alvo de criminosos na madrugada desta sexta-feira (14). Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos teriam participado da ação e fugido em uma motocicleta. Até o momento, ninguém foi preso.

A ocorrência foi registrada às 4h18, após a PM ser acionada pelo telefone 190. No local, os policiais constataram que a joalheria havia sido arrombada e que vitrines do estabelecimento estavam quebradas.

De acordo com as informações obtidas pela Polícia Militar, os dois suspeitos teriam pulado o alambrado do shopping e entrado por uma porta de acesso à área denominada “Doca”, que estava aberta.