Uma joalheria localizada dentro de um shopping no bairro Guanabara, em Araçatuba, foi alvo de criminosos na madrugada desta sexta-feira (14). Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos teriam participado da ação e fugido em uma motocicleta. Até o momento, ninguém foi preso.
A ocorrência foi registrada às 4h18, após a PM ser acionada pelo telefone 190. No local, os policiais constataram que a joalheria havia sido arrombada e que vitrines do estabelecimento estavam quebradas.
De acordo com as informações obtidas pela Polícia Militar, os dois suspeitos teriam pulado o alambrado do shopping e entrado por uma porta de acesso à área denominada “Doca”, que estava aberta.
Os criminosos invadiram a joalheria e furtaram semijoias e objetos de prata. Após a ação, deixaram o local em uma motocicleta que estava estacionada do lado externo do alambrado.
A proprietária da loja foi comunicada e compareceu ao local. A quantidade e o valor dos produtos furtados ainda estão sendo contabilizados. Até o momento, os objetos não foram recuperados.
Shopping se manifesta
Em nota, a administração do shopping confirmou a ocorrência e informou que a polícia foi acionada rapidamente e conduz as investigações.
A administração acrescentou que o atendimento ao público e o funcionamento das demais operações seguem normalmente.
O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil, que ficará responsável pela continuidade das investigações.
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