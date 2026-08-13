Bruno Henrique Brandão foi condenado a 58 anos e quatro meses de prisão, em regime inicial fechado, pelo feminicídio de Evelyn de Souza e pela ocultação do cadáver da vítima. O julgamento foi realizado nesta quinta-feira (13), pelo Tribunal do Júri de Araçatuba.

Além da pena de prisão, o réu foi condenado ao pagamento de 23 dias-multa. A Justiça determinou a execução imediata da pena e manteve a prisão preventiva de Bruno.

Durante a votação, os jurados reconheceram a autoria e a materialidade dos crimes e não absolveram o acusado. Também reconheceram a qualificadora do feminicídio, o emprego de asfixia e a causa de aumento de pena pelo fato de Evelyn ser mãe e responsável por dois adolescentes e uma criança.