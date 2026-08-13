Bruno Henrique Brandão foi condenado a 58 anos e quatro meses de prisão, em regime inicial fechado, pelo feminicídio de Evelyn de Souza e pela ocultação do cadáver da vítima. O julgamento foi realizado nesta quinta-feira (13), pelo Tribunal do Júri de Araçatuba.
Além da pena de prisão, o réu foi condenado ao pagamento de 23 dias-multa. A Justiça determinou a execução imediata da pena e manteve a prisão preventiva de Bruno.
Durante a votação, os jurados reconheceram a autoria e a materialidade dos crimes e não absolveram o acusado. Também reconheceram a qualificadora do feminicídio, o emprego de asfixia e a causa de aumento de pena pelo fato de Evelyn ser mãe e responsável por dois adolescentes e uma criança.
Na dosimetria, foram estabelecidos 56 anos de reclusão pelo feminicídio e dois anos e quatro meses pela ocultação de cadáver, chegando à pena total de 58 anos e quatro meses.
O crime
Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime aconteceu em 2 de março de 2025, dentro da residência onde o casal estava, em Araçatuba. Bruno e Evelyn mantinham um relacionamento amoroso e, conforme a acusação, já havia registros de agressões anteriores.
Naquele dia, após uma discussão, Bruno teria dado um forte soco no rosto da vítima e, em seguida, apertado o pescoço dela até provocar a morte por asfixia mecânica. Depois, utilizou o carro da própria vítima para transportar o corpo até um canavial às margens da rodovia SP-463, onde o cadáver foi ocultado.
O corpo de Evelyn foi encontrado três dias depois, em 5 de março, por um funcionário de uma empresa. Durante as investigações, policiais chegaram até Bruno, que, conforme consta na denúncia, confessou o crime e indicou o local onde havia deixado o corpo.
Na sentença desta quinta-feira, o juiz determinou que Bruno permaneça preso e que a pena comece a ser cumprida imediatamente. A decisão ainda é passível de recurso.
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