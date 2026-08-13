Após quase 100 dias de internação, sendo 27 deles em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o investigador da Polícia Civil Wagner Adriano Gomes, de 58 anos, recebeu alta da Santa Casa de Araçatuba na manhã desta quinta-feira (13). A saída do policial foi marcada por emoção e uma homenagem preparada pelos colegas de profissão.
Wagner, que integra o Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil de Araçatuba, deixou o hospital por volta das 11h. No pátio, foi recebido pela esposa, filha, sogra, outros familiares e dezenas de policiais civis.
Delegados, investigadores, escrivães e integrantes de diferentes unidades da corporação aguardavam pelo investigador. Sob aplausos e ao som das sirenes das viaturas, Wagner se emocionou com a surpresa preparada para celebrar sua recuperação e volta para casa.
Quadro gravíssimo
O investigador sofreu um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH) no dia 7 de maio. Em estado considerado gravíssimo, recebeu os primeiros atendimentos no Pronto-Socorro da Santa Casa e, posteriormente, foi encaminhado para a UTI.
Ele permaneceu na unidade intensiva até 2 de junho, acompanhado por equipes de médicos intensivistas, neurocirurgiões e outros profissionais.
Após superar a fase aguda do AVC, Wagner foi transferido para um leito de enfermaria do Serviço de Neurocirurgia, onde permaneceu em tratamento até receber alta nesta quinta-feira.
Segundo a Santa Casa, o investigador deixou o hospital em quadro clínico satisfatório, consciente e respirando sem a necessidade de suporte de oxigênio.
'Celebrando a vida'
Entre os policiais que participaram da homenagem, estava o delegado Antônio Paulo Natal, titular da Delegacia de Homicídios da Deic de Araçatuba. Emocionado, ele destacou que a mobilização desta quinta-feira foi diferente das ocorrências policiais que fazem parte da rotina das equipes.
“Estamos aqui celebrando a vida de um companheiro de trabalho querido e um policial admirável”, afirmou.
O delegado também agradeceu à Santa Casa e aos profissionais envolvidos no atendimento. “Ele foi muito bem tratado e sai daqui com vida e a esperança de todos nós por sua pronta recuperação”, disse.
Presente da filha
A esposa do investigador, Janaina Negrão Gomes, que acompanhou o marido durante o longo período de internação, também agradeceu pela recuperação e pela possibilidade de levá-lo novamente para casa.
Um dos momentos mais emocionantes ocorreu com a filha do casal, Olívia. Durante o período em que o pai esteve hospitalizado, ela preparou um presente para entregar quando ele recebesse alta: um desenho dos dois juntos.
“Um desenho muito bonito, dele me levando para a escola”, contou a menina.
Agora em casa, Wagner continuará o tratamento por meio de home care, com acompanhamento de equipe especializada na monitoração e recuperação de pacientes após acidentes vasculares cerebrais.
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