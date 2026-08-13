Após quase 100 dias de internação, sendo 27 deles em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o investigador da Polícia Civil Wagner Adriano Gomes, de 58 anos, recebeu alta da Santa Casa de Araçatuba na manhã desta quinta-feira (13). A saída do policial foi marcada por emoção e uma homenagem preparada pelos colegas de profissão.

Wagner, que integra o Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil de Araçatuba, deixou o hospital por volta das 11h. No pátio, foi recebido pela esposa, filha, sogra, outros familiares e dezenas de policiais civis.

Delegados, investigadores, escrivães e integrantes de diferentes unidades da corporação aguardavam pelo investigador. Sob aplausos e ao som das sirenes das viaturas, Wagner se emocionou com a surpresa preparada para celebrar sua recuperação e volta para casa.

Quadro gravíssimo