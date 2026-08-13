13 de agosto de 2026
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RECUPERAÇÃO

Policial recebe alta após quase 100 dias internado em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Assessoria de Imprensa/Santa Casa de Araçatuba
Segundo a Santa Casa, o investigador deixou o hospital em quadro clínico satisfatório, consciente e respirando sem a necessidade de suporte de oxigênio
Segundo a Santa Casa, o investigador deixou o hospital em quadro clínico satisfatório, consciente e respirando sem a necessidade de suporte de oxigênio

Após quase 100 dias de internação, sendo 27 deles em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o investigador da Polícia Civil Wagner Adriano Gomes, de 58 anos, recebeu alta da Santa Casa de Araçatuba na manhã desta quinta-feira (13). A saída do policial foi marcada por emoção e uma homenagem preparada pelos colegas de profissão.

Wagner, que integra o Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil de Araçatuba, deixou o hospital por volta das 11h. No pátio, foi recebido pela esposa, filha, sogra, outros familiares e dezenas de policiais civis.

Delegados, investigadores, escrivães e integrantes de diferentes unidades da corporação aguardavam pelo investigador. Sob aplausos e ao som das sirenes das viaturas, Wagner se emocionou com a surpresa preparada para celebrar sua recuperação e volta para casa.

Quadro gravíssimo

O investigador sofreu um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH) no dia 7 de maio. Em estado considerado gravíssimo, recebeu os primeiros atendimentos no Pronto-Socorro da Santa Casa e, posteriormente, foi encaminhado para a UTI.

Ele permaneceu na unidade intensiva até 2 de junho, acompanhado por equipes de médicos intensivistas, neurocirurgiões e outros profissionais.

Após superar a fase aguda do AVC, Wagner foi transferido para um leito de enfermaria do Serviço de Neurocirurgia, onde permaneceu em tratamento até receber alta nesta quinta-feira.

Segundo a Santa Casa, o investigador deixou o hospital em quadro clínico satisfatório, consciente e respirando sem a necessidade de suporte de oxigênio.

'Celebrando a vida'

Entre os policiais que participaram da homenagem, estava o delegado Antônio Paulo Natal, titular da Delegacia de Homicídios da Deic de Araçatuba. Emocionado, ele destacou que a mobilização desta quinta-feira foi diferente das ocorrências policiais que fazem parte da rotina das equipes.

“Estamos aqui celebrando a vida de um companheiro de trabalho querido e um policial admirável”, afirmou.

O delegado também agradeceu à Santa Casa e aos profissionais envolvidos no atendimento. “Ele foi muito bem tratado e sai daqui com vida e a esperança de todos nós por sua pronta recuperação”, disse.

Presente da filha

A esposa do investigador, Janaina Negrão Gomes, que acompanhou o marido durante o longo período de internação, também agradeceu pela recuperação e pela possibilidade de levá-lo novamente para casa.

Um dos momentos mais emocionantes ocorreu com a filha do casal, Olívia. Durante o período em que o pai esteve hospitalizado, ela preparou um presente para entregar quando ele recebesse alta: um desenho dos dois juntos.

“Um desenho muito bonito, dele me levando para a escola”, contou a menina.

Agora em casa, Wagner continuará o tratamento por meio de home care, com acompanhamento de equipe especializada na monitoração e recuperação de pacientes após acidentes vasculares cerebrais.

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