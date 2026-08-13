Um homem de 55 anos, condenado a 30 anos de prisão em regime fechado por um crime ocorrido há mais de duas décadas em Alagoas, foi preso na noite desta quarta-feira (12), em Araçatuba. O caso envolve a morte de uma adolescente de 15 anos, vítima também de violência sexual.
A prisão ocorreu por volta das 23h30, na rua Rangel Pestana, no Centro. Segundo o boletim de ocorrência, um policial militar fazia patrulhamento de rotina quando avistou um Fiat Doblò com placas de Guarulhos e decidiu realizar a abordagem.
Nada de ilícito foi encontrado durante as buscas pessoal e no veículo. Entretanto, ao consultar os dados do homem no sistema Muralha Paulista, a equipe constatou a existência de um mandado de prisão expedido pela Vara do Único Ofício de São Sebastião, em Alagoas.
Conforme o registro policial, a ordem judicial é decorrente de condenação transitada em julgado, ou seja, contra a qual não cabem mais recursos, com pena de 30 anos de prisão em regime fechado.
Crime ocorreu em 2005
A denúncia apresentada pelo Ministério Público de Alagoas relata que o crime ocorreu na noite de 1º de março de 2005, no município de São Sebastião.
Segundo a acusação, um grupo teria tomado conhecimento de que uma adolescente de 15 anos estava com aproximadamente R$ 2 mil. Ela foi levada em um veículo até uma área de canavial, onde, conforme a denúncia, três dos acusados cometeram violência sexual contra a vítima.
Na sequência, ainda segundo a versão apresentada pelo Ministério Público à Justiça, a adolescente foi agredida e morta por estrangulamento. O dinheiro que estava com ela teria sido levado e dividido entre os envolvidos. O corpo foi deixado no canavial.
Na denúncia, o Ministério Público sustentou haver elementos relacionados à autoria e à materialidade dos crimes e pediu a responsabilização dos acusados por roubo qualificado pelo resultado morte — latrocínio — e, no caso de três deles, também pelo crime sexual.
Após a confirmação da ordem judicial, o condenado recebeu voz de prisão e foi levado à Central de Polícia Judiciária de Araçatuba. Ele permaneceu à disposição da Justiça para os procedimentos destinados ao cumprimento da pena.
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