Um homem de 55 anos, condenado a 30 anos de prisão em regime fechado por um crime ocorrido há mais de duas décadas em Alagoas, foi preso na noite desta quarta-feira (12), em Araçatuba. O caso envolve a morte de uma adolescente de 15 anos, vítima também de violência sexual.

A prisão ocorreu por volta das 23h30, na rua Rangel Pestana, no Centro. Segundo o boletim de ocorrência, um policial militar fazia patrulhamento de rotina quando avistou um Fiat Doblò com placas de Guarulhos e decidiu realizar a abordagem.

Nada de ilícito foi encontrado durante as buscas pessoal e no veículo. Entretanto, ao consultar os dados do homem no sistema Muralha Paulista, a equipe constatou a existência de um mandado de prisão expedido pela Vara do Único Ofício de São Sebastião, em Alagoas.