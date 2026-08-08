A Rede Municipal de Ensino de Araçatuba alcançou nota 7,2 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025 nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O resultado é o melhor já registrado pelo município nessa etapa de ensino.
Na avaliação anterior, referente a 2023, Araçatuba havia obtido nota 6,9. Com o novo resultado, houve avanço de 0,3 ponto no indicador, que é divulgado a cada dois anos.
O desempenho do município também ficou acima das médias nacional e estadual. No Brasil, o índice dos anos iniciais passou de 6 para 6,3. No Estado de São Paulo, a média avançou de 6,5 para 6,6.
Resultado
A secretária municipal de Educação, Ana Paula Braga, atribuiu o avanço ao trabalho desenvolvido nas escolas e às ações de acompanhamento da aprendizagem.
“Recebemos esse resultado com muita alegria e gratidão. A nota 7,2 é fruto do compromisso diário de nossos estudantes, professores, gestores, equipes técnicas e de todos os profissionais da educação”, afirmou.
Segundo a Secretaria de Educação, entre as ações desenvolvidas pela rede estão a formação de profissionais, o acompanhamento pedagógico e o fortalecimento das práticas educacionais nas unidades escolares.
O que é o Ideb
O Ideb é um dos principais indicadores utilizados para acompanhar a qualidade da educação básica no País. O cálculo considera dois componentes: o desempenho dos estudantes nas avaliações de aprendizagem e os índices de aprovação escolar.
Com a nota 7,2, Araçatuba mantém desempenho superior às médias registradas no Brasil e no Estado de São Paulo para os anos iniciais do Ensino Fundamental.
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