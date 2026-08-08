A Rede Municipal de Ensino de Araçatuba alcançou nota 7,2 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025 nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O resultado é o melhor já registrado pelo município nessa etapa de ensino.

Na avaliação anterior, referente a 2023, Araçatuba havia obtido nota 6,9. Com o novo resultado, houve avanço de 0,3 ponto no indicador, que é divulgado a cada dois anos.

O desempenho do município também ficou acima das médias nacional e estadual. No Brasil, o índice dos anos iniciais passou de 6 para 6,3. No Estado de São Paulo, a média avançou de 6,5 para 6,6.

Resultado